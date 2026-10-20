Vaguada entrará a México este miércoles 21 de octubre: ¿Qué es y qué va a provocar en el clima?

El panorama del clima se pone cada vez más complicado por distintos fenómenos meteorológicos. El reporte extendido del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de la Conagua, a partir de este miércoles 21 de octubre una vaguada afectará a varias regiones de México.

Como este término técnico puede sonar confuso, en Azteca Noticias te explicamos de forma más clara qué es exactamente una vaguada, cómo funciona en la atmósfera y en qué estados provocará tormentas.

¿Qué es una vaguada?

Para entenderlo de manera más sencilla, este fenómeno funciona como una "lengua" o un canal alargado de aire muy frío flotando a miles de metros de altura. Eso es una vaguada en niveles medios y altos, pues hay más de tres tipos de la misma.

Al ser un aire frío y pesado, choca contra el aire caliente y húmedo que está abajo en la superficie, obligándolo a subir rápido como si fuera un elevador.

🥶 Viene un invierno más frío de lo habitual.



Para esta temporada 2026-2027 se prevé la llegada de 56 frentes fríos a México, por encima del promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020.



Diciembre será el mes con mayor actividad (9 sistemas), seguido de noviembre y enero (8… pic.twitter.com/S8hU5BeXVp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

¿Qué provoca una vaguada?

Cuando el aire caliente de la tierra sube por el empuje de la vaguada, la humedad que lleva se enfría. Esa congelación rápida forma nubes gigantescas llenas de agua.

Por esta razón, la Conagua usa el concepto para alertar cuando vienen tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento, lluvias intensas y la probable caída de granizo.

Efectos de la vaguada en el noroeste y norte de México a partir del miércoles 21 de octubre

A partir de este miércoles 21 y hasta el viernes 23 de octubre, la vaguada se combinará con las corrientes en chorro polar y subtropical en el noroeste del país.

Esta interacción provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes y ráfagas de viento en los estados del norte, abarcando también la península de Baja California.

Lluvias para el centro, oriente y sureste por vaguada

La presencia de la vaguada en el oriente, sureste y la península de Yucatán chocará con canales de baja presión en la superficie. Esto aumentará las probabilidades de lluvias fuertes a muy fuertes en áreas del noreste, occidente, centro y sur de México, además de anticipar lluvias puntuales intensas en el estado de Veracruz.