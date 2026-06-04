Alerta por temporal de lluvias en CDMX y Edomex: Pronóstico del clima en México advierte por diluvios y tormentas
El clima en México seguirá marcado por el temporal de lluvias; el pronóstico del tiempo alerta por fuertes tormentas, granizo, inundaciones y deslaves.
Temporal de lluvias, fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posible caída de granizo marcarán el clima en México este 4 de junio. El pronóstico del tiempo mantiene bajo alerta a la Ciudad de México, el Edomex y gran parte del país debido a un sistema de inestabilidad que favorecerá precipitaciones intensas capaces de provocar inundaciones y complicaciones.
La advertencia no se limita al Valle de México. Autoridades de la Conagua y el Servicio Meterológico Nacional prevén lluvias de consideración en distintas regiones del territorio nacional, mientras que en la CDMX y el Edomex se esperan tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad en calles, avenidas y carreteras.
¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 4 de junio?
El pronóstico del clima en México señala que las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en:
- Coahuila y Nuevo León.
- Jalisco y Michoacán.
- Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Además, se esperan lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco.
Especialistas advierten que la combinación de humedad, nubosidad y tormentas eléctricas puede provocar aumentos rápidos en el nivel de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas y afectaciones en puntos con antecedentes de inundación.
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CDMX y Edomex bajo vigilancia por tormentas y granizo
Para el Valle de México se prevé una jornada con cielo mayormente nublado; durante la mañana persistirán condiciones frescas, pero conforme avance la tarde aumentará significativamente la probabilidad de lluvia.
En la Ciudad de México podrían registrarse tormentas fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. En el Estado de México, principalmente en municipios del norte, centro y suroeste, también se esperan precipitaciones importantes que podrían reducir la visibilidad y generar complicaciones para automovilistas.
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Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor seguirá presente en varias regiones. Estados del norte y del Pacífico continuarán registrando temperaturas elevadas durante la tarde, generando un contraste entre el ambiente caluroso y el desarrollo de tormentas intensas.