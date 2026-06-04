Alerta por temporal de lluvias en CDMX y Edomex: Pronóstico del clima en México advierte por diluvios y tormentas

Temporal de lluvias, fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posible caída de granizo marcarán el clima en México este 4 de junio. El pronóstico del tiempo mantiene bajo alerta a la Ciudad de México, el Edomex y gran parte del país debido a un sistema de inestabilidad que favorecerá precipitaciones intensas capaces de provocar inundaciones y complicaciones.

La advertencia no se limita al Valle de México. Autoridades de la Conagua y el Servicio Meterológico Nacional prevén lluvias de consideración en distintas regiones del territorio nacional, mientras que en la CDMX y el Edomex se esperan tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad en calles, avenidas y carreteras.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 4 de junio?

El pronóstico del clima en México señala que las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en:



Coahuila y Nuevo León.

Jalisco y Michoacán.

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco.

Especialistas advierten que la combinación de humedad, nubosidad y tormentas eléctricas puede provocar aumentos rápidos en el nivel de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas y afectaciones en puntos con antecedentes de inundación.

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🌧️ Consulta en el video la información completa sobre las condiciones que se prevén debido al #TemporalDeLluvias en diversas regiones de #México. ⬇️ pic.twitter.com/95wSncG5su — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

CDMX y Edomex bajo vigilancia por tormentas y granizo

Para el Valle de México se prevé una jornada con cielo mayormente nublado; durante la mañana persistirán condiciones frescas, pero conforme avance la tarde aumentará significativamente la probabilidad de lluvia.

En la Ciudad de México podrían registrarse tormentas fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. En el Estado de México, principalmente en municipios del norte, centro y suroeste, también se esperan precipitaciones importantes que podrían reducir la visibilidad y generar complicaciones para automovilistas.

Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor seguirá presente en varias regiones. Estados del norte y del Pacífico continuarán registrando temperaturas elevadas durante la tarde, generando un contraste entre el ambiente caluroso y el desarrollo de tormentas intensas.