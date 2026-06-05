Temporal de lluvias provoca inundaciones en Edomex; pasajeros rompen vidrios de combi para escapar en Tecámac

Pasajeros de una combi de transporte público vivieron una emergencia que generó momentos de caos y pánico en el Puente Real del Cid de Tecámac, Estado de México, después de quedar varados en una inundación desatada por el temporal de lluvias que golpeó a varios municipios mexiquenses durante la tarde de este jueves 4 de junio .

Pasajeros rompen los vidrios de una combi para escapar de la inundación

Tal y como lo advirtió la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico del clima de hoy, el Edomex fue el escenario de aguaceros torrenciales que provocaron severas afectaciones a las vialidades de varias localidades.

Entre los municipios más afectados se encuentran Ecatepec, Tultitlán y Tecámac; en este último, pasajeros de una unidad de transporte público quedaron atrapados por las inundaciones después de que el conductor intentó cruzar una zona anegada.

En imágenes registradas por testigos y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo preocupante del caso, se observa cómo, tras quedar atrapados en medio de la inundación, los pasajeros intentan ponerse a salvo y rompen los vidrios para escapar de la unidad, que poco a poco era superada por la fuerza de la corriente ocasionada por el intenso aguacero.

Con una cadena humana de varios minutos, los pasajeros fueron abandonando la combi hasta lograr estar a salvo. La emergencia terminó sin víctimas, pero las imágenes dejaron una escena que se repitió en varios municipios del Estado de México: vehículos atrapados, vialidades bajo el agua y ciudadanos tratando de resguardarse del temporal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONAGUA ADVIERTE DEL DÍA CON MÁS LLUVIAS DE ESTA SEMANA EN LA CDMX

🚨 Pasajeros de una unidad de transporte público quedaron atrapados en una severa inundación bajo un puente en la colonia Real del Cid, entre #Ecatepec y #Tecámac.



La imprudencia del conductor al intentar cruzar puso en riesgo a todos. Los ocupantes rompieron vidrios para… pic.twitter.com/NXxG9kt27S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

Las inundaciones también paralizaron el servicio del Mexibús

Las lluvias no solo complicaron la circulación vehicular en el Estado de México; también impactaron el transporte público de miles de usuarios. En la Vía José López Portillo, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana, el agua cubrió carriles completos y alcanzó el corredor exclusivo del Mexibús, dejando largas filas de vehículos detenidos.

La situación obligó a modificar la operación de varias líneas del sistema de transporte. La Línea 2 suspendió temporalmente su servicio por las inundaciones, mientras que las líneas 1 y 4 registraron afectaciones y realizaron recorridos parciales en algunos tramos.

Durante varias horas, pasajeros tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a sus destinos, en medio de una jornada marcada por las fuertes lluvias y los encharcamientos.