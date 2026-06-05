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Temporal de lluvias provoca inundaciones en Edomex; pasajeros rompen vidrios de combi para escapar en Tecámac

Temporal de lluvias e inundaciones afectan al Edomex: Una combi quedó atrapada por la corriente en Tecámac y los pasajeros escaparon rompiendo los vidrios.

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Temporal de lluvias e inundaciones afectan al Edomex: Una combi quedó atrapada por la corriente en Tecámac y los pasajeros escaparon rompiendo los vidrios.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Pasajeros de una combi de transporte público vivieron una emergencia que generó momentos de caos y pánico en el Puente Real del Cid de Tecámac, Estado de México, después de quedar varados en una inundación desatada por el temporal de lluvias que golpeó a varios municipios mexiquenses durante la tarde de este jueves 4 de junio.

Pasajeros rompen los vidrios de una combi para escapar de la inundación

Tal y como lo advirtió la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico del clima de hoy, el Edomex fue el escenario de aguaceros torrenciales que provocaron severas afectaciones a las vialidades de varias localidades.

Entre los municipios más afectados se encuentran Ecatepec, Tultitlán y Tecámac; en este último, pasajeros de una unidad de transporte público quedaron atrapados por las inundaciones después de que el conductor intentó cruzar una zona anegada.

En imágenes registradas por testigos y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo preocupante del caso, se observa cómo, tras quedar atrapados en medio de la inundación, los pasajeros intentan ponerse a salvo y rompen los vidrios para escapar de la unidad, que poco a poco era superada por la fuerza de la corriente ocasionada por el intenso aguacero.

Con una cadena humana de varios minutos, los pasajeros fueron abandonando la combi hasta lograr estar a salvo. La emergencia terminó sin víctimas, pero las imágenes dejaron una escena que se repitió en varios municipios del Estado de México: vehículos atrapados, vialidades bajo el agua y ciudadanos tratando de resguardarse del temporal.

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Las inundaciones también paralizaron el servicio del Mexibús

Las lluvias no solo complicaron la circulación vehicular en el Estado de México; también impactaron el transporte público de miles de usuarios. En la Vía José López Portillo, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana, el agua cubrió carriles completos y alcanzó el corredor exclusivo del Mexibús, dejando largas filas de vehículos detenidos.

La situación obligó a modificar la operación de varias líneas del sistema de transporte. La Línea 2 suspendió temporalmente su servicio por las inundaciones, mientras que las líneas 1 y 4 registraron afectaciones y realizaron recorridos parciales en algunos tramos.

Durante varias horas, pasajeros tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a sus destinos, en medio de una jornada marcada por las fuertes lluvias y los encharcamientos.

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