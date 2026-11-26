Una pelea legal de varios años en Buenos Aires, Argentina, terminó con una resolución sobre quién debía quedarse con la herencia de Eduardo Guibert, un hombre de 91 años que dejó todo a su vecino mientras estaba hospitalizado.

Aunque en primera instancia el documento fue invalidado, un tribunal superior revisó el caso y le dio la razón al beneficiario.

¿Cómo firmó el testamento desde la cama del hospital?

El 4 de junio de 2011, mientras se recuperaba de una fractura de cadera en un hospital, Eduardo Guibert recibió al especialita Ernesto Felipe Vales para dejar por escrito su última voluntad.

Tras conversar con él para confirmar que entendía lo que hacía, el adulto mayor firmó sobre una carpeta en su cama para heredar todos sus bienes a Mauricio Hernán González, un amigo y vecino que lo apoyaba en su día a día.

¿Quién era el hombre y qué bienes dejó?

Guibert era viudo, no tenía hijos ni familiares directos vivos que reclamaran herencia por ley. Falleció el 1 de agosto de 2011, casi dos meses después de firmar, y entonces su vecino inició el trámite para recibir el patrimonio, entre el que destaca un departamento en la calle Vidal, en el barrio de Belgrano.

⚖️ DEJÓ TODA SU HERENCIA A UN VECINO Y LA JUSTICIA CONFIRMÓ EL TESTAMENTO



🏥 Eduardo Guibert tenía 91 años cuando decidió dejar todos sus bienes a Mauricio Hernán González, un vecino que lo acompañaba y lo ayudaba con las tareas cotidianas.



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¿Por qué el Gobierno de Buenos Aires pidió anularlo?

Las autoridades de la ciudad demandaron la nulidad al sostener que el hombre no tenía claridad mental para decidir sobre sus propiedades, presentando reportes médicos sobre fallas de memoria, depresión y deterioro cognitivo, además de una restricción legal previa de 2009 que ya había sido levantada en diciembre de 2010.

El primer fallo que invalidó la herencia

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 aceptó el reclamo oficial y dejó sin efecto el testamento, lo que llevó tanto al vecino como al escribano a apelar la sentencia.

Las pruebas médicas y de firma que dieron validez al documento

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la anulación tras revisar un certificado del 27 de junio de 2011 de un psiquiatra del Hospital Pirovano que acreditaba su lucidez, un estudio psiquiátrico póstumo, testigos y un peritaje caligráfico que probó que firmó solo y sin ayuda.