Oración de hoy para saber qué decisión tomar: La plegaria para pedirle a Santa Hildegarda de Bingen por claridad mental este 17 de septiembre

Todos enfrentamos momentos cuando las dudas bloquean nuestra mente. A veces, simplemente no sabes qué hacer, qué camino elegir o cómo resolver una situación complicada que te quita el sueño. Para esos instantes de incertidumbre, la tradición católica ofrece un refugio espiritual profundo y efectivo por medio de la oración. Hoy, 17 de septiembre, el santoral destaca a una figura que representa exactamente esa luz que buscas: Santa Hildegarda de Bingen.

A diferencia de las plegarias habituales que buscan protección física o milagros financieros, rogar a esta santa dirige tu intención hacia un objetivo muy específico: la sabiduría.

Oración para hoy 17 de septiembre: Pide sabiduría y respuestas claras

Pronuncia esta plegaria cuando necesites iluminación para tu entendimiento. Busca un espacio silencioso, respira profundamente y repite estas palabras con fe:

“Dios Todopoderoso, que otorgaste a Santa Hildegarda de Bingen el don de la sabiduría celestial y la visión clara de tus misterios, te ruego que por su intercesión ilumines mi mente.

En este momento de duda, donde no sé qué camino elegir, te pido que despejes la confusión de mis pensamientos.

Santa Hildegarda, tú que comprendiste los secretos de la naturaleza y del espíritu, ayúdame a encontrar las respuestas ante esta situación complicada.

Concédeme la tranquilidad necesaria para tomar una decisión importante con serenidad, alejando el miedo y la ansiedad de mi corazón.

Guía mis pasos hacia la verdad y permite que mi intelecto actúe con rectitud. Amén.”

Santoral hoy 17 de septiembre: ¿Quién fue Santa Hildegarda de Bingen?

El calendario católico mexicano registra hoy la memoria de San Roberto Belarmino y de Santa Hildegarda de Bingen. Destacamos a esta última por su perfil absolutamente único en la historia de la humanidad. Hildegarda vivió en el siglo XII y brilló como una mujer adelantada a su tiempo en múltiples disciplinas. Escribió obras fundamentales sobre teología, botánica y medicina, compuso música sagrada hermosísima y aconsejó a papas, reyes y emperadores.

La Iglesia católica reconoce a Hildegarda como Doctora de la Iglesia gracias a su profunda inteligencia y a sus visiones místicas, las cuales ella misma describía como una “luz viviente”. Por esta razón, los fieles asocian su figura directamente con la iluminación de la mente y la resolución de problemas complejos.