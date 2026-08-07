Agreden a periodista Rosy Linares en Morelos durante cobertura del asesinato del alcalde de Temoac

La fotorreportera y periodista morelense Rosy Linares fue víctima de agresiones físicas e intimidación por parte de elementos de la Policía Estatal de Morelos mientras cubría un operativo en el Palacio Municipal de Temoac, derivado del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero. A pesar de que la comunicadora se identificó formalmente con sus credenciales y mostró que no portaba armas ni bolsa, los oficiales la empujaron, intentaron bloquear su labor e incluso la cuestionaron sobre sus fuentes de información bajo amagos de violencia. Ante los jalones y la exigencia de que apagara su teléfono celular, la reportera decidió grabar video como testimonio para dejar constancia del abuso de autoridad.

Este acto de acoso ocurre mientras el gobierno encabezado por Margarita González Saravia guarda un silencio total sobre los atropellos contra la prensa. La agresión contra Rosy Linares se suma a los antecedentes de riesgo que ya ha sufrido, pues anteriormente denunció intimidaciones por parte de Rodrigo Arredondo, exalcalde de Cuautla a quien la actual gobernadora respaldó como director General del Conalep.

Pese a que existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Morelos contra dicho funcionario, la indagatoria sigue congelada y sin avances, dejando expuestos a los reporteros que, con cámaras y micrófonos como únicas herramientas, documentan la inseguridad, las extorsiones y la violencia que golpean a la entidad.