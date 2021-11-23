Subastan apuntes sobre la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein

Un manuscrito del que fue coautor Albert Einstein y que ofrece una rara visión del pensamiento del legendario físico que condujo a su teoría general de la relatividad se vendió en una subasta el martes por 11,7 millones de euros (13,17 millones de dólares).

La casa de subastas Christie's había estimado el valor del manuscrito entre 2 y 3 millones de euros.

CON LA LETRA DE ALBERT EINSTEIN

Las 54 páginas de papel, la mitad de ellas con la letra de Einstein, son uno de los dos únicos documentos de trabajo conocidos en los que el pensador aborda su famosa teoría que sentó las bases de la cosmología moderna y de tecnologías como la navegación por GPS.

Los papeles estaban bajo la custodia del físico suizo Michele Besso, íntimo amigo y compañero académico de Einstein, que fue coautor del trabajo entre 1913 y 1914.

"Eso es también lo que lo hace especialmente importante, dado que los documentos de trabajo de Einstein anteriores a 1919 son extremadamente raros", dijo Vincent Belloy, experto de Christie's que organizó la subasta en París.

"Einstein es alguien que guardaba muy pocas notas, así que el mero hecho de que el manuscrito haya sobrevivido y haya llegado hasta nosotros ya lo hace absolutamente extraordinario", añadió.

Albert Einstein|ANTONY PAONE/REUTERS

CON ERRORES DEL CIENTÍFICO

Compuesto principalmente por interminables cálculos en tinta negra sobre un papel arrugado y ligeramente amarillento, el manuscrito desafía la popular imagen de Albert Einstein como genio absoluto, porque muestra que incluso él -al menos a veces- se equivocaba.

"Einstein comete errores en este manuscrito, y eso creo que lo hace aún más grande en cierto modo, porque vemos la persistencia, el pensamiento que estaba en proceso de construcción, que está siendo corregido y redirigido", dijo Belloy.

En mayo, una carta manuscrita en la que Albert Einstein mencionaba su famosa ecuación E=mc², que forma parte de su anterior teoría de la relatividad especial, se vendió por cerca de un millón de euros en Estados Unidos, más del triple de su precio estimado.

Con su teoría general de la relatividad, publicada en 1915, Einstein revolucionó la física moderna al describir por primera vez la gravitación como una deformación geométrica del espacio y el tiempo, una conclusión que sigue siendo válida.

Christie's no reveló el nombre del comprador.

