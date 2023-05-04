ONU condena asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora e integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, ocurrido el pasado 2 de mayo en Celaya, Guanajuato.

La madre buscadora estaba tras los pasos de su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido desde el 6 de abril del 2020, hasta que fue atacada a balazos por dos sujetos cuando salía de una tienda frente a una escuela preescolar en el municipio.

“Estremece recibir la noticia de otra madre buscadora asesinada en Guanajuato. Ni la desaparición de su hijo; ni los riesgos que enfrentó ella y sus compañeras en su exigencia de efectiva búsqueda, verdad y justicia; ni su asesinato tenían que suceder. Se trata de un conjunto de agravios que nunca debieron haber ocurrido”, dijo Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México.

Urgente frenar asesinatos de madres buscadoras

La ONU-DH también calificó como urgente frenar este tipo de asesinatos contra madres buscadores y recordó que las autoridades están obligadas a brindar protección y seguridad de las víctimas que participan en colectivos como “Una Promesa por Cumplir”, del cual formaba parte Teresa Magueyal.

📢 La ONU-DH manifiesta su enérgica condena por el asesinato de la Señora Teresa Magueyal, madre buscadora e integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, cometido el 2 de mayo en la localidad de San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato 👉 https://t.co/5Rb43Iy39J pic.twitter.com/bul0yaLGll — ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 4, 2023

"La efectiva, pronta y diligente investigación del asesinato de Teresa Magueyal, con perspectiva de género, y el adecuado castigo a los autores es esencial para desalentar la comisión de semejantes conductas delictivas en Guanajuato y el resto del país... La ONU-DH hace un llamado puntual a las autoridades a brindar urgentemente medidas de atención y protección integral a la familia de la señora Magueya", concluyó.

Hay un detenido por asesinato de Teresa Magueyal, confirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este jueves que hasta el momento hay un detenido que, presuntamente, habría participado en el asesinato de la madre buscadora Teresa Magueyal.

AMLO dijo que sigue de cerca el tema y se está trabajando para esclarecer los hechos ocurridos en Celaya, Guanajuato. Además, calificó como lamentable el suceso e insistió en que urge atender las causas de la violencia para evitar que se registren más casos como el de la madre buscadora.

Tras el #asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato, @lopezobrador_ confirmó la detención de una persona.



Además expresó sus condolencias.https://t.co/uY99PjFXza — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

"Muy lamentable, mucho muy lamentable esto, esta descomposición que se está dando en Guanajuato con la violencia, y es muy triste que a una madre que está buscando a su hijo se le asesine, o sea, duele muchísimo eso", expresó en su conferencia mañanera.