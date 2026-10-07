No hay orden de ejecución: Termina audiencia de Christa Pike con decisión clave de la jueza

Los abogados de Christa Pike comparecieron ante un tribunal este miércoles 7 de octubre, un día después de que despertó del coma tras su ejecución fallida.

La audiencia se dio luego de que la defensa legal pidió una moción de emergencia para garantizar la preservación de las pruebas, una solicitud que la jueza I’Ashea Myles aceptó.

No hay orden de ejecución pendiente para Christa Pike

El fiscal general adjunto John W. Ayers, aclaró ante el tribunal que no existe una orden de ejecución pendiente para Christa Pike, pues de momento, se han suspendido todos los procedimientos en el estado de Tennessee.

“No hay ninguna orden de ejecución pendiente para la señorita Pike. No hay indicios de que se vaya a emitir una”, dijo.

Sin embargo, no pudo garantizar que no se emita una nueva orden en el futuro, al señalar que esa cuestión corresponde a la Corte Suprema de Tennessee.

¿Quedará en libertad tras sobrevivir a su ejecución? Christa Pike resistió dos inyecciones letales de pentobarbital y su caso le da la vuelta al mundo. ¿Qué dicen las leyes de EU sobre lo que sigue? https://t.co/9LKsI7ezKg https://t.co/hUx2IKsqXT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

¿Qué pasó en la audiencia de Christa Pike?

Uno de los temas centrales fue la solicitud de la defensa para preservar todas las pruebas relacionadas con el fallido intento de ejecución de Christa Pike.

El Estado consideró que una nueva orden para preservar las pruebas era prematura, debido a que ya existe una orden federal que obliga a conservar determinados materiales.

Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza ordenó al Estado de Tennessee conservar los materiales vinculados con el procedimiento realizado el pasado 30 de septiembre.

Otro de los asuntos abordados fue la situación actual de Christa Pike y su comunicación con sus abogados, quienes solicitaron que se garantice un acceso continuo y amplio a ella, debido a que las restricciones del Departamento Correccional de Tennessee han dificultado la comunicación.

La jueza no tomó una decisión inmediata sobre la petición para que Christa Pike pueda utilizar una tablet mientras permanece hospitalizada, ya que se explicó que el dispositivo pertenece al sistema penitenciario y que no está diseñado para utilizarse fuera de los centros de reclusión.