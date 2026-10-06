Christa Pike despierta y habla una semana después de su ejecución fallida

La ejecución fallida de Christa Pike provocó que fuera atendida de emergencia por personal médico en la misma sala donde la inyectaron y posteriormente fue trasladada a un hospital, pues sus abogados reportan que sufrió graves daños, principalmente en sus brazos.

Ahora, la defensa legal lanzó un comunicado para revelar su estado de salud, donde aseguraron que ya despertó y dijo sus primeras palabras tras sobrevivir al procedimiento.

¿Cómo está Christa Pike tras su ejecución fallida?

Christa Pike está consciente y hablando mientras permanece hospitalizada en Tennessee, casi una semana después de la inyección letal que no logró provocarle la muerte, así lo informó su defensa legal.

"Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, hablando y sigue recibiendo atención médica crítica. A pesar de los graves daños que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", dijeron los abogados de Pike en un comunicado.

La Corte Suprema de #EU. permite que se lleve a cabo la #ejecución en #Tennessee de Christa Gail Pike, anulando una suspensión de última hora Todos los detalles: https://t.co/r6iMXYKHjB https://t.co/SFZMSjDk7H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

"Su recuperación es médicamente sin precedentes. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, esperamos una recuperación a largo plazo", añadieron.

El pronóstico continúa siendo incierto, pues podría enfrentar un periodo prolongado de recuperación debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué pasó en la ejecución de Christa Pike?

Christa Pike permanece hospitalizada desde el intento de ejecución realizado el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades de Tennessee le aplicaron dos dosis de pentobarbital.

Ante todo pronóstico y con varios testigos en la sala, sobrevivió a las dos inyecciones e incluso se le escuchó roncar.

Es importante recordar que la sección 40-23-117 del Código de Tennessee establece que una sentencia de muerte sigue vigente si la ejecución no se lleva a cabo.

“Cuando, por cualquier motivo, una persona condenada a muerte no haya sido ejecutada conforme a la sentencia, ésta seguirá plenamente vigente y deberá llevarse a cabo por el tribunal en el que fue juzgada”.