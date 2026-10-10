Todo menos el alcohol... Hombres protegen botellas de vino mientras temblaba en Panamá

Mientras todo temblaba a su alrededor, varios hombres tuvieron una prioridad muy particular: evitar que las botellas de vino terminaran en el suelo. La escena, ocurrida durante el terremoto que sacudió Panamá este viernes, llamó la atención por la reacción de quienes parecían más preocupados por las bebidas que por ponerse a salvo.

El momento contrasta con la tensión que se vivió en distintas zonas del país, donde el sismo provocó daños en edificios, cortes en el suministro eléctrico y la suspensión del tráfico aéreo en el principal aeropuerto panameño.

¿Qué pasó en el video viral del terremoto en Panamá?

En las imágenes, varios hombres aparecen dentro de una tienda cuando comienza el movimiento. En lugar de alejarse de los estantes, intentan proteger las botellas de licor mientras el lugar se sacude.

La escena desató comentarios y bromas en redes sociales por sus prioridades en plena emergencia. Sin embargo, durante un terremoto, lo más importante es proteger la vida: alejarse de objetos que puedan caer, evitar correr hacia las salidas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En un terremoto, estos señores en Panamá definieron sus prioridades 😳 Síganos @laoctavatvcr #Terremoto #Panamá https://t.co/OviBaT3HrB — Douglas Sánchez (@ConlatildeenlaA) October 9, 2026

¿De cuánto fue el terremoto que sacudió Panamá?

El sismo se registró a las 12:56 horas locales, con epicentro en La Pitaloza, en la provincia de Herrera, al sur de Panamá y cerca de la costa del océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento tuvo una magnitud de 7.7 y una profundidad de 12.6 kilómetros. Por su poca profundidad, el temblor podía generar efectos importantes en la superficie.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, reconoció la magnitud de la emergencia durante una visita a las zonas afectadas y llamó a la población a mantener la calma.

El Instituto de Geociencias de Panamá también reportó más de 80 réplicas. Una de las más fuertes alcanzó una magnitud de 6.6 y se registró frente a la costa del Pacífico, en la zona de Río Grande.

¿El terremoto de Panamá representó una amenaza de tsunami para México?

Tras el sismo, el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos incluyó a las costas mexicanas entre las zonas bajo posible amenaza. La advertencia también contempló regiones costeras de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Ante este escenario, las autoridades mantuvieron vigilancia ante posibles cambios en el nivel del mar, corrientes inusuales y oleaje elevado.

Si te encuentras en una zona costera, consulta los avisos oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil. Evita acercarte al mar si las autoridades emiten una advertencia.

Mientras las autoridades evaluaban los efectos del terremoto, el video de los hombres intentando salvar las botellas de vino dejó una escena insólita en medio de la emergencia. Eso sí, ante un sismo, ninguna botella vale más que ponerse a salvo.