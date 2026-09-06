“México sabe lo que es una tragedia": la cena solidaria que unió a mexicanos, colombianos y ecuatorianos

La hermandad entre mexicanos y colombianos quedó demostrada durante una cena organizada para reunir fondos que ayudarán a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto pasado en Colombia.

Sin duda el monto recaudado entre subastas y donaciones marcará una importante diferencia. Un fuerte terremoto sacudió a Colombia. Por eso, hoy México abraza a Colombia.

Con una cena solidaria y una subasta de arte en la que mexicanos, ecuatorianos y colombianos en México se unen para reconstruir la esperanza de las víctimas.

“México sabe lo que significa vivir una tragedia como ésta, sabe lo que significa un terremoto, sabe lo que significa perder de un momento a otro la tranquilidad, la casa, los recuerdos”.

Con esta cena solidaria se cruzan fronteras y se abraza a miles de colombianos. El 100% de lo recaudado por los boletos, las donaciones y la subasta se destinará a proyectos de ayuda en Colombia.

“El número al que hemos llegado hasta ahora porque esperamos que ese número crezca es de 77 mil dólares”.

La hermandad entre mexicanos y colombianos late más fuerte, hoy se materializa en ayuda para los que aún buscan reconstruir sus vidas.

Personas que decidieron no ser indiferentes ante la tragedia, incluido el equipo de Azteca Noticias.