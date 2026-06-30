Mientras los topos mexicanos rescatan vidas, el régimen hace propaganda con el terremoto en Venezuela

El doble terremoto en Venezuela ha dejado un saldo de más de mil 700 personas muertas y alrededor de 500 mil desaparecidos . Una tragedia que no se veía desde hace años en la región, pero a pesar de eso, el chavismo buscó hacer propaganda.

El doblete sísmico puso en evidencia la crisis que dejó la dictadura de Nicolás Maduro, el abandono del régimen al pueblo venezolano que hoy piden encontrar sus seres queridos. Siendo ellos mismos y equipos de rescate internacional los que buscan por debajo de los escombros.

Topo mayor mexicano denuncia la propaganda del canal del Estado

Mientras los escombros todavía humeaban en La Guaira, en Venezuela, Héctor Méndez, el topo mayor mexicano, de 80 años y fundador de los topos Azteca, estaba metido entre los escombros buscando sobrevivientes cuando se le acercó una periodista de un canal del Estado para entrevistarlo.

La periodista le dijo que tenía que dar un mensaje de agradecimiento dirigido a Delcy Rodríguez, la presidenta interina de la región. Un mensaje en medio de la devastación, en medio de gente despidiéndose de sus muertos.

“No me digas que tenga que decir y cómo me va a decir a mí que diga que le que le dé las gracias a mi presidente. No soy empleado de gobierno” le respondió Héctor Méndez.

#ToposAzteca #RescateHumanitario #DelcyRodríguez ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 📹 Polémica en medio de la tragedia en Venezuela: mientras continuaban las labores de rescate en La Guaira, un video difundido en redes sociales mostró al rescatista mexicano Héctor Méndez, fundador de los Topos Azteca, rechazando que se le indicara enviar un mensaje de agradecimiento a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. 👷‍♂️ Méndez respondió que su labor era humanitaria y voluntaria, y que no aceptaba que se le dijera qué debía declarar. El episodio abrió un debate sobre el papel de los medios y la comunicación oficial en medio de una emergencia. 💬 En redes sociales, usuarios discuten si la cobertura periodística debe enfocarse en la ayuda y las víctimas, o si las autoridades buscan capitalizar políticamente la tragedia. #Voces con @Nina Andrade #Venezuela

¿Quién es la periodista que entrevistó al topo mexicano?

La periodista fue identificada en redes sociales por usuarios como Madeleine García, trabajadora de Telesur, el canal de propaganda chavista financiado con dinero público venezolano.

Al respecto, el Topo Mayor explicó que su trabajo no tiene fines políticos y que su única misión era ayudar a las personas afectadas por el desastre.

"Yo no soy político. Yo soy rescatista. Soy voluntario", afirmó al recordar el momento. Incluso aseguró que rechazó la petición de la reportera porque consideró inapropiado realizar ese tipo de declaraciones mientras continuaban las labores de búsqueda entre los escombros.

#Terremotos #Emergencia ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias En Venezuela, la tragedia dejó familias enteras borradas en segundos. Maribel perdió a su hermana, a su sobrino y a su sobrina en los terremotos del 24 de junio. El dolor se multiplica: los cuerpos son llevados directamente a crematorios o fosas comunes, sin tiempo para despedidas. “Un ser humano no merece una muerte de esa manera”, dice Maribel, mientras intenta aferrarse a la fe en medio de la devastación. El reporte de @edgargalicia_51 #Venezuela

El precio del chavismo: el abandono de Venezuela

Ahí está el régimen en su estado más puro. Un hombre de 80 años metido entre los escombros buscando cuerpos con sus manos, y el aparato de propaganda del chavismo preocupado por una sola cosa: que todo el que llegó a Venezuela desde el exterior agradezca a Delcy Rodríguez.

No les importan los muertos. No les importan los atrapados. A ellos lo que les importa es la imagen y ver cómo la dictadura sale bien parada de todo esto.

Construyeron el aparato de propaganda y destruyeron el sistema de rescate. Y cuando llegó la tragedia, mandaron a una periodista a buscar agradecimientos. Eso es el chavismo. Eso es lo que hacen las dictaduras con el dolor de su pueblo.

