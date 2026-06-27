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La ayuda va en camino: topos mexicanos salen rumbo a Venezuela tras sismos

Un grupo de topos de México salieron del paísa para dirigirse a Venezuela, nación que quedó debastada por el impacto de dos sismos que dejaron más de 900 muertos.

Topos de México se suman a labores de ayuda en Venezuela tras sismos.
Un grupo de topos mexicanos se sumaron a las labores de rescate tras los sismos en Venezuela.|Edgar Galicia y Reuters

Escrito por: Iván Ramírez

México se ha sumado a la ayuda humanitaria para el rescate de personas que quedaron bajo los escombros tras los dos fuertes sismos que azotaron Venezuela el miércoles pasado y que dejaron daños en decenas de edificios e inmuebles.

Los miembros de la brigada de rescate, los famosos topos mexicanos, ya viajan a Venezuela para ayudar en las labores de rescate en el país caribeño que sufrió dos devastadores y mortales terremotos: uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5 tan solo en instantes.

Dos fuertes terremotos sorprenden a Venezuela; el mayor de 7.5

Topos de México ayudaron en labores de rescate del 85

Se trata de un grupo de topos voluntarios que siguen la tradición forjada en 1985, luego del terremoto del 19 de septiembre, cuando el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) quedó bajo los ecombros.

"Sabemos lo que el pueblo de Venezuela está padeciendo"

Esta noche hacen escala en la ciudad de Panamá y se tiene previsto que mañana inicien sus labores de rescate de personas bajo los escombros; un trabajo loable y de valentía al arriesgar su vida por la de otras personas.

"La intención de todo corazón es ayudar al pueblo de Venezuela. Nosotros, en México, sabemos lo que el pueblo de Venezuela está padeciendo", dijo Raymundo Alvarado, topo mexicano, al equipo de Azteca Noticias desde el aeropuerto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegó grupo de equipos de búsqueda y rescate para apoyar a Venezuela.

Sismos en Venezuela 'se tragaron' más de 50 mil personas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que se cuentan con el dato de 920 fallecidos tras los sismos, mientras que las autoridades estiman casi tres mil personas heridas y más de 50 mil desaparecidas.

El 24 de junio, Venezuela declaró estado de emergencia tras los fuertes terremotos que sacudieron varias regiones, entre ellas Caracas, dejando daños en los servicios y edificios colapsados.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró que el primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas” y anunció la suspensión de clases, así como ctividades que no sean esenciales.

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