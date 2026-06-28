“Nos dejaron solos": Terremoto en Venezuela expone años de crisis y el abandono de una dictadura

Las horas pasan entre los escombros en Venezuela, luego de que un doble terremoto dejara entre las ruinas a varias ciudades, entre ellas el estado costero de La Guaira.

Pero para muchos sobrevivientes, el desastre natural ha venido acompañado de otra crisis: la sensación de abandono y la corrupción de una dictadura que se olvidó de su pueblo.

Venezuela se levanta entre el abandono y la crisis

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles han dejado un saldo de víctimas que rompen el corazón. Después de cuatro días, se tiene contabilizada la muerte de mil 450 personas y más de 500 mil desaparecidas.

Las primeras horas del doblete sísmico fueron cruciales para que el chavismo actuara, pero como siempre la ayuda no llegó a tiempo. En las zonas más afectadas, familias enteras aseguran que la primera línea de rescate fue la misma gente.

Vecinos y familias, que a pesar del miedo, fueron los primeros en remover los escombros para intentar sacar a personas atrapadas lo más rápido que se pudiera, sin olvidarse también de las mascotas.

Ante estas dificultades, muchos venezolanos cuestionaron la lentitud de las operaciones por parte del gobierno, no solo para las labores de rescate, sino para los centros de acopio.

Críticas al gobierno de Venezuela por la respuesta tras el terremoto

La respuesta del gobierno venezolano ante la emergencia provocada por el terremoto ha dado mucho de qué hablar. Un habitante asegura que las autoridades prohibieron la instalación de centros de acopio independientes y que toda la ayuda debe canalizarse únicamente a través de Protección Civil.

“El gobierno venezolano prohibió los centros de acopio... no se pueden poner en el centro ni en ningún otro lugar, es únicamente Protección Civil... este video no es para los venezolanos”.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, también aumentan las denuncias por posibles abusos cometidos durante la emergencia.

Uno de los casos que más reacciones ha provocado en redes sociales involucra a elementos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes fueron captados presuntamente guardando dinero encontrado durante las labores de rescate en La Guaira.

Sin embargo, los habitantes de la zona impidieron que se llevaran el efectivo y rompieron los billetes frente a ellos.

A la crisis provocada por el terremoto se suman reportes de saqueos y robos en las zonas afectadas. Ante el temor por la inseguridad, muchas familias han optado por dormir en la calle para resguardar lo poco que les queda de sus pertenencias.

La esperanza no termina para Venezuela

En medio de la devastación también surgen historias que mantienen viva la esperanza. Rescatistas lograron sacar con vida a un niño de 11 años que permanecía atrapado entre los escombros en Caraballeda, estado de La Guaira.

El rescate demuestra que, incluso después de varios días de búsqueda, aún existen posibilidades de encontrar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas, ofreciendo un rayo de esperanza para las familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos.