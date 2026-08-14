Vuelve a temblar en el mundo: Se registra sismo en España tras el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia

Un sismo de magnitud preliminar de 7.7 azotó a Indonesia. Con el cambio de horario, en el país asiático ocurrió el movimiento telúrico la noche de este viernes 14 de agosto.

Los primeros reportes indican que el epicentro se ubica al norte del mar de las Molucas, en la región de Las Flores, al este de la nación.

Sismo de magnitud 5.0 en España

Se reporta un sismo de magnitud preliminar 5.0 en España, con epicentro al noroeste de Alhendín, Granada, de acuerdo al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Reportes indican que fue perceptible en Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

⚠️🔊 Advertencia de sonido irregular



📹 Momento del #sismo M5.0 en la región de #Granada, 🇪🇸 #España, filmada en una videocámara en la parte superior de un edificio residencial.



▶️ Se aprecia primeramente, una serie de vibraciones precursoras a las fuertes sacudidas, ésto se… pic.twitter.com/6wYte6W92c — SASSLA (@SasslaMx) August 15, 2026

Alerta de tsunami en Indonesia

A raíz del terremoto que azotó a Indonesia, se activó la alerta de tsunami en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental, de acuerdo a lo informado por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

Así fue el terremoto de 7.7 en Indonesia

El Centro Sismológico Euromediterráneo reporta que el sismo de magnitud 7.7 ha generado diversas réplicas en la región afectada, las dos más fuertes fueron de 5.6 y 5.9.

Ayuda para los mexicanos en Indonesia

Vanessa Calva Ruiz, Directora General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recomendó a los mexicanos que viven en Indonesia comunicarse con la Embajada Mexicana en caso de requerir ayuda o protección consular.

“Atención personas en Indonesia Ante el sismo reportado en la región Flores, atiendan las indicaciones de las autoridades locales y establezcan contacto con la Embajada de México en Indonesia en caso de requerir asistencia o protección consular”, escribió en su cuenta de X.

⚠️ Atención personas en #Indonesia ⚠️

Ante el sismo reportado en la region Flores, atiendan las indicaciones de las autoridades locales y establezcan contacto con @EmbMexIno en caso de requerir asistencia o protección consular. — Vanessa Calva Ruiz (she/ella) (@vcalva) August 14, 2026

Indonesia está dentro del Cinturón de Fuego

Indonesia es un país que frecuentemente registra movimientos telúricos debido a su ubicación dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa parte del sudeste asiático y continúa alrededor de la cuenca del océano Pacífico.

A principios de julio de este año, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió el este de Indonesia, el cual no provocó víctimas mortales ni daños importantes.

Pero uno de los episodios más devastadores ocurrió en 2018, cuando un sismo de magnitud 7.5 golpeó la ciudad de Palu, capital de Sulawesi Central, y posteriormente se produjo un tsunami, que dejaron alrededor de 2 mil 200 personas muertas en esta ciudad.

