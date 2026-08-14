Buscan a pareja de mexicanos desaparecidos en Pereira tras el sismo de 7.4 en Colombia

Dos personas de nacionalidad mexicana que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas, así lo informó la Embajada de México en Colombia. "Se implementan acciones de protección y búsqueda para la localización de una pareja mexicana en Colombia".

Las autoridades informaron que ya mantienen comunicación con la familia de los mexicanos donde les brindan apoyo y acompañamiento ante los lamentables hechos tras el sismo en Colombia de 7.4.

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Se informó que ya se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios para dar con el paradero de la pareja de connacionales.

#AlMomento | Dos aeronaves de transporte estratégico de la @ComandanteFAM salieron rumbo a Colombia con 854 despensas que equivalen a 19.5 toneladas de apoyo para las personas que se vieron afectadas tras el sismo del pasado 10 de agosto.



Con este tercer vuelo suman ya un total… pic.twitter.com/l7k9aTaxcy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

"La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana. Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada", se lee en el comunicado publicado por las autoridades.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco habilitó un centro de acopio

Con el objetivo de reunir artículos de higiene, desinfección y materiales de logística que serán utilizados en labores de apoyo y rescate.

Centro de acopio: Magistrado 75, colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Sábado 15 de agosto: de 10:00 a 15:00 horas.

Del lunes 17 al sábado 22 de agosto: de 10:00 a 18:00 horas.

¿Qué se necesita?

Higiene y desinfección:

Antisépticos y productos de higiene para manos.

Solución o gel hidroalcohólico con concentración de alcohol al 60% y 80%.

Jabón antiséptico o quirúrgico con clorhexidina al 4% o povidona yodada.

Jabón líquido neutro.

Toallitas desechables de papel para el secado de manos. No se requieren toallas de tela.

Artículos de logística y utilidad:

Linternas frontales.

Baterías o pilas de repuesto.

Cargadores solares. No se requieren power banks.

Bolsas de basura de alta resistencia.

Cinta de embalaje o aislante.

Carpas.

Casas de campaña.

Colchonetas.

Cobijas ligeras o delgadas.

La invitación es a quienes puedan apoyar con alguno de estos artículos para llevarlos directamente al centro de acopio durante los horarios establecidos.

La ayuda se trasladará a Colombia con el apoyo de una línea aérea sudamericana.

