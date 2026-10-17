Sería el más devastador de la historia: Japón lanza alerta por terremoto de magnitud 9.9

Habitantes y turistas de Japón vivieron momentos de angustia la tarde de este viernes 16 de octubre, cuando la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) difundió una alerta sísmica de un terremoto de magnitud 9.9, que sería el más devastador de toda la historia.

Minutos después, las autoridades informaron que se equivocaron en la medición, pues el movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 6.9.

Japón lanza alarma de un supuesto terremoto de magnitud 9.9

La alerta se publicó este viernes 16 de octubre, alrededor de las 12:40 horas, cuando el sistema de alertamiento emitió la alerta para la región central de Hokkaido.

Un terremoto de magnitud 9.9 superaría ampliamente al terremoto de Chile de 1960, que alcanzó una magnitud 9.5 y es considerado como el más potente de la historia.

🇯🇵 | La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta temprana de terremoto indicando una magnitud de 9.9 antes de cancelarla minutos después. El USGS midió el sismo en 6.9. https://t.co/MdExF9w0Ul — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

Un movimiento telúrico de semejante magnitud tendría consecuencias devastadoras, especialmente por el riesgo de generar tsunamis y afectar a numerosas zonas costeras de la cuenca del Pacífico.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto que sí se registró alcanzó una magnitud de 6.9 y tuvo su origen a unos 160 kilómetros de profundidad, cerca de la península de Kamchatka en Rusia.

🟡 #HechosDigital | Visitantes de un parque de diversiones en Tokio se pusieron en alerta luego de que la Agencia Meteorológica de Japón emitiera por error una advertencia sobre un terremoto de magnitud 9.9. 📽️: Video cortesía. #Internacionales #AztecaNoticias https://t.co/wjBJ2ur5Ba — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) October 16, 2026

Tan solo 8 minutos después de la emisión del aviso, la JMA canceló formalmente la alerta, mientras que las autoridades descartaron que la equivocación estuviera relacionada un ataque informático, pues atribuyeron la discrepancia a una falla en el procesamiento de los datos del programa usado para publicar la información después de que se detecta.

El terremoto de mayor magnitud en toda la historia

La magnitud de 9.9 anunciada por error recordó el terremoto que sacudió Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960, pues ese movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 9.5 y continúa siendo el más potente registrado en toda la historia.

Los reportes históricos contabilizaron más de dos mil personas fallecidas en el sur de Chile, además de importantes daños materiales, pues también originó un tsunami que afectó otras regiones del Pacífico.

