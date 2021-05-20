Texas prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación

El gobernador de Texas, Greg Abbot, aprobó el miércoles una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, es decir después de la detección de un latido fetal y cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.

"Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, aun así, millones de niños pierden su derecho a vivir cada año debido al aborto", dijo el gobernador republciano durante la firma de la ley, la cual entrará en vigor en septiembre en Texas.

Thank you to the #txlege for working on a bipartisan basis to ensure the heartbeat bill became law.



Also, a very special thank you to the #ProLife groups for working tirelessly to ensure the heartbeat bill passed in Texas. pic.twitter.com/kAcs704QYQ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021

La ley aprobada en Texas no contempla excepciones en casos de violación o incesto, aunque si permite el aborto en casos de urgencias médicas.

Cuáles estados han aprobado la ley del latido en Estados Unidos

Leyes similares, conocidas como "ley del latido", han sido aprobadas por otros estados y han sido bloqueadas en los tribunales de Estados Unidos.

La “ley del latido” ha sido aprobada en los estados de Luisiana, Kentucky, Ohio, Misisipi y Georgia, mientras que en Iowa, un juez federal dictaminó inconstitucional una norma similar.

Las leyes aprobadas prohíben que un médico que practique un aborto después de que se haya detectado el latido del corazón del feto.

Alabama aprobó una ley no contempla excepciones ni siquiera en casos de violación o incesto y amenaza con cadena perpetua a los médicos que practiquen interrupciones del embarazo.

Sin embargo, a diferencia del resto de legislaciones, la de Texas es diferente porque no es el gobierno estatal el encargado de aplicarla, sino que son los propios ciudadanos, a los que se les concede el poder con esta norma de demandar a clínicas abortivas o a cualquiera que ayude a una mujer a abortar después de que se detecte el latido del corazón.

Drucilla Tigner, responsable de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Texas, dijo que la ley es una las prohibiciones del aborto más extremistas del país.

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La aprobación de Abbot se da la misma semana en la que el Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora reforzada, anunció que examinará un caso que restringe este procedimiento en Misisipi.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso "Roe contra Wade", en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

