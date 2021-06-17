Texas aprueba la portación de armas en público sin permisos

Greg Abbott, gobernador de Texas, firmó la ley HB1927 que permite a los habitantes de este territorio de Estados Unidos portar armas de fuego en público sin necesidad de contar con permisos, siempre y cuando sean mayores de 21 años.

Esta legislación solo aplica para el armamento tipo pistola o revólver, pues en el estado ya estaba permitido portar sin licencia armas largas, como fusiles y rifles.

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Antes de que el gobernador republicano aprobara la ley era necesario que los ciudadanos de Texas registraran sus huellas dactilares, participaran en un curso de formación e hicieran un examen escrito y uno de tiro, para obtener un permiso de portación de armas.

En septiembre entrará en vigor la portación de armas sin permisos en Texas

En abril pasado, Abbott señaló que la portación sin licencia “es algo que se había adoptado en otros 20 estados”, por lo que era momento de que el territorio que gobierna también lo hiciera.

La medida entrará en vigor el 1 de septiembre y solo aplicará para las personas mayores de 21 años, que no tengan antecedentes penales por delitos violentos o alguna prohibición legal.

Sin embargo, la ley no podrá evitar que las empresas prohíban la portación de armas dentro de sus instalaciones y también se mantendrá la verificación de antecedentes federales para algunas compras de estos artículos.

Según medios locales, hubo grupos de personas que se opusieron a la portación sin permisos, recordaron algunos tiroteos ocurridos en el estado, incluido el de una tienda de autoservicio en El Paso, que dejó 23 muertos y otros 23 heridos.

También se refirieron al tiroteo en una iglesia de Sutherland Springs y otro en una secundaria ubicada en las afueras de Houston.

Por otra parte, Verónica Escobar, representante de Texas en Washington, aseguró que después del ataque ocurrido en 2019 en El Paso, el gobernador prometió que tomaría medidas contra la violencia armada; sin embargo, la aprobación de la nueva ley sería una traición a las víctimas.

“Casi dos años después, ha optado por traicionar a las víctimas de la violencia armada y a los legisladores que le creyeron, demostrando que no es un hombre de palabra ni un líder con coraje”, añadió Escobar.

Despite overwhelming support for gun violence prevention legislation, Republicans, led by a cowardly governor, are more interested in groveling for the gun lobby’s attention than they are in preventing gun violence and honoring victims and survivors in El Paso and across Texas. — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) June 17, 2021

Finalmente, medios locales detallaron que este jueves se realizarán protestas en algunas ciudades de Texas, entre ellas, El Paso, Dallas, Austin y San Antonio, contra la ley que permite la portación de armas de fuego en público sin tener licencia.

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