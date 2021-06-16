Muere niño de 10 años al evitar que su hermana se ahogara en río en EU

Un niño de 10 años murió mientras rescataba a su hermana, quien estaba a punto de ahogarse en un río en Estados Unidos (EU), denominado Big Sioux, ubicado en el condado de Lincoln, en Dakota del Sur.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio, cuando el niño, Ricky Lee Sneve, se encontraba pescando en el río con su padre y sus hermanos menores, quienes cayeron al agua. En ese momento, el menor se aventó para tratar de salvar a su hermana, Chevelle, y segundos después desapareció.

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Horas más tarde, la Oficina del Sheriff del condado de Lincoln informó en sus redes sociales que estaban realizando una operación de rescate a gran escala para encontrar al niño de 10 años desaparecido en el río.

A las 10:30 de la noche (hora local), las autoridades confirmaron que un equipo de buceo había recuperado el cuerpo de Ricky.

“Nuestras simpatías están con la familia y los equipos de primeros auxilios que ayudaron en la recuperación”, escribieron en redes sociales sobre el rescate del niño.

Niño alcanzó a dejar a su hermana en la orilla del río en EU

Nicole Eufers, madre del niño, explicó a medios locales que tres de los hermanos del menor se cayeron al río y el padre saltó por ellos, mientras que Ricky intentó salvar a su hermana Chevelle, arriesgando su vida para que ella estuviera a salvo.

Cuando alcanzó a su hermana, el niño pudo dejarla en la orilla del río, pero él no logró salir del agua y una vez que su padre volteó hacia la pequeña, su hijo ya no estaba, detalló Eufers.

Reconoció que el niño siempre le enseñó a apreciar la vida y hasta el día en que salvó a su hermana en el río, nunca dejó de sorprenderla.

“Fue generoso, amable y especial en más formas de las que puedo empezar a explicar. Él era mi todo y tocaba a todos los que encontraba”, declaró Chad Sneve, padre del niño.

Ricky era el mayor de los cuatro hijos de la familia y tenía un hermanastro, le gustaba pescar y ayudarle a su padrastro a reparar su vehículo, dijeron los familiares.

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