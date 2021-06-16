Donald Trump visitará la frontera con México el 30 de junio

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, visitará la frontera con México, por invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott.

La visita se realizará el próximo 30 de junio, en la que el expresidente y el gobernador hablarán sobre la crisis migratoria que afecta al sur de Estados Unidos.

"Acepté la invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott, de unirme a una visita oficial a nuestra olvidada frontera sur el miércoles 30 de junio", señaló el ex presidente Trump a través de un comunicado.

Fiel a su estilo, el político republicano no perdió la oportunidad de criticar al gobierno del actual mandatario, Joe Biden, afirmando que la nueva administración "heredó la frontera más fuerte y segura en la historia, y en cuestión de semanas la convirtió en la peor crisis fronteriza de la historia".

El comunicado de Donald Trump también señala que, según él, las autoridades fronterizas dejaron de tener el control de la región, que ahora es dominada por narcotraficantes, pandillas, traficantes de personas y demás.

"Como si fuera poco, Biden y Harris no son capaces de visitar las escenas que ellos mismos crearon, ni son capaces de visitar a la Patrulla Fronteriza y todos los héroes que arriesgan sus vidas para defender nuestra nación mientras la Casa Blanca hace todo lo posible por volver imposible el trabajo de los agentes", añade el comunicado.

BREAKING: Trump to visit “decimated Southern Border” with TX Gov. @GregAbbott_TX on Wednesday, June 30, 2021 pic.twitter.com/02gKpx4sQc — Benny (@bennyjohnson) June 15, 2021

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Trump y su relación con Texas

En las elecciones presidenciales de noviembre pasado, Donald Trump salió victorioso del estado de Texas, pero no fue suficiente para superar a Joe Biden.

Además, durante su administración, Donald Trump se caracterizó por tener una buena relación con los gobernadores de estados fronterizos como Texas y Arizona, ambos gobernados por el bando republicano, por lo que no es de extrañarse que haya aceptado esta invitación.

"Espero que esta visita sirva para evidenciar los crímenes contra nuestra nación y mostrar el increíble trabajo que realiza la Patrulla Fronteriza", añadió el ex presidente Trump.

En el comunicado, el equipo del ex mandatario precisó que el itinerario y demás detalles de la visita se compartirán en el futuro.

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