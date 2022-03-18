Un niño de 13 años conducía la camioneta que chocó contra otro vehículo en Texas, matando a nueve personas, incluidos seis miembros del equipo de golf masculino y femenino de una universidad de Nuevo México y un entrenador, entre las víctimas había un joven mexicano, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EU.

La feroz colisión frontal ocurrió en el oeste de Texas, y además dejó a otros dos hospitalizados.

Bruce Landsberg / Vicepresidente de la NTSB:

Un niño de 13 años estaba detrás del volante de la camioneta.

"La llanta delantera izquierda, que era una llanta de repuesto, había fallado, lo que resultó en que la camioneta se jaló fuerte a la izquierda y cruzó al carril contrario", aseguró Landsberg.

"Fue muy claramente una colisión frontal a alta velocidad entre dos vehículos pesados", agregó.

Según Landsberg "El martes 15 de marzo a las 8:17 p.m un remolque de carga de ocho pies. Un camión Dodge 2500 del 2007, de tres cuartos de tonelada viajaba hacia el norte en la autopista cruzó hacia el carril que iba hacia el sur y chocó con una camioneta o autobús 2017 para 11 pasajeros que llevaba un remolque de carga de dos metros y medio. El autobús transportaba al entrenador y ocho miembros del equipo de golf masculino y femenino de la Universidad de South West College. Trágicamente, el entrenador y seis de los miembros del equipo murieron en el lugar del accidente. Dos miembros del equipo fueron transportados a hospitales del área de Lubbock en estado crítico".

El conductor, un niño de apenas 13 años de edad y su copiloto, un hombre de 38 años, también murieron en el accidente que ocurrió en el condado de Andrews, Texas.

En Texas una camioneta conducida por un niño de 13 años impacta vehículo escolar; hay 9 muertos.

Un mexicano perdió la vida en el mortal choque en Texas

Los dos vehículos implicados viajaban a más de 120 km por hora, eso y la imprudencia de poner al volante a un niño de 13 años, pudieron ser las causas principales del mortal choque:

"Sabemos que el límite de velocidad publicado era de 75 millas por hora, por lo que es razonable suponer, pero no hacemos suposiciones, que ambos vehículos probablemente se estaban moviendo en algún lugar cercano a esa velocidad. Sin embargo, buscaremos descargar las grabadoras de vehículos, si han sobrevivido, y podremos saber exactamente. Lo que puedo decirles es que fue muy claramente una colisión frontal a alta velocidad entre dos vehículos pesados. No podrá ver los vehículos directamente, pero tenemos literalmente miles de fotografías que fueron tomadas por los diversos socorristas, y no hay dudas sobre la fuerza del impacto".

USW, una universidad cristiana privada en Hobbs, Nuevo México, dijo que su camioneta transportaba a nueve personas, siete de las cuales murieron y que otras dos estaban en estado crítico en un hospital de Texas.

Entre las víctimas mortales están el entrenador y seis universitarios, entre ellos Tiago Sousa, un joven portugués de 18 años y Mauricio Sánchez, un mexicano de 19 años; dos estudiantes más, de origen canadiense, fueron transladados a un hospital en estado crítico.