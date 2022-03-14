The Rolling Stones celebra 60 años con su gira Sixty

En este 2022, la legendaria banda británica de rock, The Rolling Stones cumple 60 años de trayectoria musical y la manera de festejarlo será con una gira por Europa.

The Rolling Stones dará 14 conciertos en 10 países de Europa en la gira a la que han llamado: "Sixty".

El primer concierto se realizará el 1 de junio y la ciudad afortunada será Madrid, España, después le seguirán Múnich, Alemania; Liverpool, Reino Unido; Ámsterdam, Países Bajos; Berna, Suiza; Milán, Italia; Londres, Reino Unido; Bruselas, Bélgica; Viena, Austria; Lyon, Francia; París, Francia; Gelsenkirchen, Alemania para terminar en Estocolmo, Suecia.

Con "Sixty", Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood tocarán en su país natal: Reino Unido.

El primer concierto será en Liverpool, ciudad donde no dan un concierto desde hace más de 50 años y la sede será el estadio Anfield, mientras que en Londres, ciudad que los vio nacer como músicos, abrieron dos fechas y la sede será el Hyde Park.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K — The Rolling Stones (@RollingStones) March 14, 2022

Temas inesperados, sin olvidar los clásicos

Desde luego, The Rolling Stones no dejará de tocar sus canciones clásicas como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up", "Gimme Shelter", "Jumpin" o "Paint It Black", aunque dejaron muy claro que también habrá una selección de melodías inesperadas de su tan amplia discografía, respaldada por 60 años de composiciones.

En esta gira de festejo por su trayectoria musical de 60 años, el vocalista Mick Jagger, y los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood estarán acompañados por el baterista Steve Jordan, recordemos que Charlie Watts, baterista original de The Rolling Stones falleció el 24 de agosto de 2021, a la edad de 80 años.

Detrás de su música, también habrá un gran espectáculo y en la gira "Sixty" destacará el gran escenario que contará con la más actual iluminación, así como con lo más nuevo en diseño de video.

¿Por qué escuchar a The Rolling Stones?

The Rolling Stones, es una banda de rock que surgió en Londres, Reino Unido en abril de 1962.

Sus fundadores fueron Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, por esta banda pasaron varios bajistas y bateristas hasta que llegaron Bill Wyman y Charlie Watts, respectivamente.

Canciones de blues, rock and roll y R&B norteamericano fueron las primeras, aunque siempre dieron la bienvenida a nuevos géneros que fueron desde la música psicodélica, country, punk hasta la música electrónica.

The Rolling Stones es considerada una de las más grandes e influyentes bandas en la historia del rock que sentó las bases de dicho género musical, desde sencillos hasta álbumes son considerados de los mejores en todos los tiempos.

