Le mutilaron las aletas para venderlas: así sobrevivió Fin, tiburón tigre de Maldivas

Cuando los buzos vieron por primera vez a Fin, la impresión fue inmediata: algo le faltaba. A este tiburón tigre le habían mutilado aparentemente varias de sus aletas y, pese a ello, había encontrado la forma de seguir viviendo.

"Quería llorar, un shock para todos porque no nos damos cuenta de lo mucho que se quitó de ese tiburón. Cuando ves las fotos, se ve que faltan todas las extensiones del cuerpo, menos la cola", relató Xavi Romero, fotógrafo.

La primera vez que la vio fue durante un buceo con tiburones tigre. La experiencia fue tan fuerte que pasó buena parte de aquella inmersión llorando detrás de su visor.

Fin fue vista en las Maldivas

El primer encuentro con Fin ocurrió en agosto de 2025. Desde entonces, el tiburón comenzó a ser visto con mayor frecuencia por diferentes grupos de buceo en las Maldivas.

"Fin fue avistada casi a diario, por diferentes centros de buceo y por distintos buzos", explicaron. Los encuentros permitieron registrar sus apariciones, la profundidad a la que se encontraba y la manera en que se desplazaba.

Incluso pudieron medirla mediante una técnica no invasiva de fotogrametría láser, que utiliza dos láseres y una GoPro para determinar el tamaño del tiburón.

La medición estableció que Fin tiene aproximadamente tres metros de longitud, por lo que todavía se considera subadulta.

¿Qué le pasó a Fin en sus aletas?

Las lesiones de Fin también cuentan parte de su historia. Los cortes corresponden a partes específicas del cuerpo, entre ellas el lóbulo caudal inferior y las aletas dorsales.

Estas son las partes del tiburón que tienen mayor valor en el comercio de aletas. Por ello, lo más probable es que Fin haya sido víctima de la captura para comercializar sus extremidades.

En la práctica de la caza de aletas, se cortan las aletas de los tiburones y posteriormente los animales son devueltos al agua.

La falta de sus aletas cambió la manera en la que Fin se desplaza. Los tiburones utilizan sus aletas para maniobrar, dirigirse y mantenerse en suspensión.

Fin, en cambio, mueve su cuerpo de una manera muy diferente a otros tiburones. Si deja de moverse, se hunde. A pesar de las lesiones, continúa desplazándose por las aguas de Maldivas e incluso ha sido observada alimentándose de carroña.