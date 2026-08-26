Tiembla en Nepal tras inundación masiva; el sismo registró una magnitud preliminar de 5.2

Luego de que a primeras horas de este día se registrada una fuerte inundación, hace unos minutos se informó sobre un sismo en Nepal, específicamente en Kodari.

Al momento se desconoce si hubo daños en la zona. "Inicialmente, este evento se reportó como un terremoto de magnitud 4.4. Un análisis posterior de las ondas sísmicas de largo período indica que la energía sísmica fue generada por un deslizamiento de tierra. La ubicación del evento se estimó a partir de imágenes satelitales", informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Notable quake, preliminary info: M 5.2 Landslide - 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal https://t.co/JVidEgzwsB — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 26, 2026

Reporte de daños por riada en Nepal

El saldo provisional tras el alud de agua y lodo asciende a por lo menos 100 víctimas mortales. Paralelamente, los cuerpos de rescate trabajan en la localización de más de 400 personas reportadas como desaparecidas, lista en la que figuran decenas de turistas extranjeros que realizaban excursiones en la zona montañosa.

¿Qué pudo ocasionar la riada en Nepal?

Un giro en las investigaciones cambió la explicación sobre el desastre registrado este miércoles en la frontera entre Nepal y China. Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente un sismo de magnitud 4.4 al momento del colapso de hielo y rocas sobre el río Lhende Khola, la entidad aclaró que no ocurrió ningún terremoto.

La vibración detectada fue provocada por el impacto del propio deslizamiento, el cual liberó una energía equivalente a un temblor de magnitud 5.2. Con este hallazgo se descarta que un movimiento telúrico desencadenara la fatal avalancha, por lo que las autoridades indagan ahora las verdaderas causas del derrumbe.