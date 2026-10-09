FUERTE terremoto en Panamá: El sismo fue de magnitud 7.2 hoy 9 de octubre 2026; hay alerta de tsunami

Un potente sismo de magnitud preliminar 7.0, misma que se ajustó momentos más tarde y quedó en 7.2 sacudió este viernes 9 de octubre de 2026 la región de Pitaloza Arriba, en Panamá. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 17:56:08 UTC, localizándose de manera precisa a 14 kilómetros al suroeste de dicha localidad panameña.

De acuerdo con los reportes técnicos registrados por las agencias, el temblor tuvo una profundidad estimada de 33 kilómetros, activando protocolos inmediatos.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Reporta el siguiente evento: Estado: REVISADO Fecha: 2026-10-09 Hora: 12:56:05PM hora local Magnitud: 7.2 Profundidad: 4km Localizado en Panamá a 39km al noroeste de Tonosí https://t.co/vSkY4Ls1RN — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

La magnitud del evento generó preocupación generalizada entre los habitantes debido a su enorme intensidad, alcance y potencial destructivo en la región centroamericana.

Medidas de prevención y qué hacer durante un sismo fuerte

Ante un movimiento telúrico de esta magnitud, resulta fundamental mantener la calma absoluta y actuar con extrema rapidez para salvaguardar la vida propia y ajena.

Si te encuentras en un espacio interior durante el desarrollo del sismo, debes aplicar de inmediato el protocolo universal de agacharte, cubrirte y sujetarte fuertemente.

#ÚLTIMAHORA | Se reporta un sismo de magnitud preliminar 8.0 en Panamá, el cual habría sido perceptible en varios estados del país. Información en desarrollo... — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Alejate por completo de ventanas, repisas, espejos o cualquier objeto pesado que pueda derrumbarse o desprenderse debido a las violentas sacudidas del suelo firme.

Evita el uso de elevadores o escaleras convencionales durante el temblor, ya que las estructuras suelen sufrir daños severos en sus puntos críticos de apoyo estructural.

Qué hacer justo después del movimiento telúrico

Una vez que la intensidad del sismo disminuya por completo, evacua el inmueble de manera ordenada utilizando siempre las rutas de evacuación previamente establecidas hoy.

No enciendas cerillos, encendedores ni aparatos eléctricos si tienes la sospecha fundada de que existe alguna fuga de gas o daños ocultos en las tuberías internas.

Mantente atento en todo momento a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil ante posibles réplicas o alertas de maremoto en las zonas costeras cercanas hoy.

La prevención oportuna y el conocimiento de estas medidas básicas reducen significativamente los riesgos y salvan vidas humanas ante emergencias sísmicas de gran escala.

