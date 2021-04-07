Tiene 104 años y ya venció en dos ocasiones al Covid-19

A sus 104 años de vida, Doña Carmen Hernández volvió a nacer porque vence a COVID-19 por segunda vez en menos de un año.

Estuvo durante 21 días internada en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Colombia, pero al ser dada de alta, médicos, enfermeras y personal administrativo del lugar no dudaron en despedirla con aplausos.

Gina Gómez, una enfermera que ha cuidado de ella por varios años, aseguró que Doña Carmen "ha sido una paciente longeva de muy buena capacidad física porque resistió ya por segunda vez el virus."

En junio de 2020, fue la primera vez que Doña Carmen contrajo la enfermedad, Gómez comentó que la adulta mayor fue aislada y atendida en el asilo de ancianos San José de la ciudad de Tunja, en Colombia.

Lugar en el qque la mujer de 104 años ha permanecido desde hace 25 años y donde también venció un cáncer de nariz que padeció.

Gómez comentó que en esta segunda ocasión contaron "con el apoyo de la clínica Canelones" y agregó que Doña Carmen "gracias a Dios ha salido muy bien, ha logrado superar este virus."

SE CONTAGIA POR SEGUNDA VEZ

El 8 de marzo de este año fue cuando a Doña Carmen le diagnosticaron por segunda ocasión COVID-19, 11 días después la trasladaron a la Clínica María Josefa Canelones, ubicada en Tunja.

Lugar donde estuvo 21 días en tratamiento, Yamit Hurtado, gerente del hospital, indicó que se trató de una reinfección, agregó que se "evolucionó bastante bien" gracias al trabajo del equipo científico y de terapia respiratoria.

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Hace dos días por fin fue dada de alta, salió acompañada de las ovaciones del personal médico.

Doña Carmen ya se encuentra en su casa hogar, ahora lo que resta es que reagenden la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la famacéutica china Sinovac, debido a que el 27 de febrero recibió la primera dosis.