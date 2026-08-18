Detienen a hombre por disparar flechas en Tijuana; su propia madre lo denunció

En Tijuana, Baja California, un hombre de 36 años fue detenido por las autoridades debido a que disparó flechas hacia la vía pública y profirió amenazas contra sus vecinos.

Así fue la detención del hombre que disparaba flechas a vecinos en Tijuana

El hecho sucedió en la colonia Terrazas de Mendoza, de la ciudad bajacaliforniana. La propia madre del detenido fue quien denunció a la policía la conducta de su hijo.

Las autoridades reportaron que, al momento de ser detenido, el sujeto intentó atacar a los policías locales. En el lugar quedaron asegurados el arco y varias flechas metálicas que lanzaba el sospechoso.

¿Por qué amenazó a sus vecinos con un arco en la colonia Terrazas de Mendoza?

El hombre acusó a sus vecinos de haberle robado su automóvil. En un video, el hombre le reclamó a otro vecino que le había robado su vehículo y hasta le exigió que lo siguieran grabando.

Vecinos mencionaron en publicaciones de redes sociales que el sujeto tiene problemas de salud mental.

