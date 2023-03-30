Tirador activo provoca cierre de Base Conjunta Andrews en Maryland, casa del Air Force One

Un "tirador activo" ha sido visto en las inmediaciones de la Base Conjunta Andrews de Maryland, por lo que la emblemática base estadunidense y hogar del Air Force One, ha sido cerrada. Testigos reportan que un hombre armado con un rifle deambula por calles de Camp Springs.

El tirador activo fue visto muy cerca del área de viviendas de la Base Conjunta Andrews. El sospechoso ha sido descrito como un hombre blanco que porta una sudadera morada y pantalones cortos negros. Autoridades y servicios de emergencia aconsejan a las personas para que se refugien en algún lugar seguro.

Jared Duhon, Sargento de personal y vocero de la Base Conjunta Andrews en Maryland, descartó que se hayan efectuado disparos dentro de la base, una de las bases militares de mayor rango en Estados Unidos, después de que esta fuera cerrada.

Joint Base Andrews on lockdown over reports of armed individual | Just The News https://t.co/bJcl8yJGMz — John Solomon (@jsolomonReports) March 30, 2023

La Base Conjunta Andrews y casa del avión presidencial "Air Force One", está ubicada a unos cuantos kilómetros de Washington DC, la capital de Estados Unidos, por lo que también es el hogar de la flota de aviones presidenciales azules y blancos, además del denominado avión 747 del "día del juicio final". Aeronaves que pueden servir como centros de control y comando nuclear aerotransportado en caso de que Estados Unidos lo necesite.

En información en desarrollo y hasta el momento no hay reporte de víctimas mortales ni de lesionados.