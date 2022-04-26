VIDEO: Registran tiroteo cerca de campo de béisbol donde jugaban niños

En redes sociales circula un video de un tiroteo que ocurrió muy cerca de un estadio de béisbol donde jugaban unos niños en la ciudad de North Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

En las imágenes se aprecia a los niños practicando béisbol la noche del lunes, cuando de pronto se escuchó una serie de detonaciones de arma de fuego, ante el desconcierto de los menores, que en un principio no supieron qué hacer.

Tras unos segundos, en los que los disparos se siguieron escuchando, los niños corrieron para ponerse a salvo, mientras que otros se acostaron en el piso para evitar una bala perdida. Las personas que se encontraban en las gradas también se bajaron para buscar refugio.

#EstamosTodosLocos 😢 Tiroteo en partido infantil de baseball ⚾️en Charleston, Carolina del Sur 🇺🇸 (🎥 @ABCNews4 ) pic.twitter.com/NakCycvuDv — Carlos Montero (@CMonteroOficial) April 26, 2022

Tras los acontecimientos, la policía local indicó que ningún niño resultó herido por el tiroteo registrado cerca del campo de béisbol donde jugaban, sin embargo tres autos que estaban en el estacionamiento tuvieron daños.

Además, de acuerdo con el medio The New York Post, el tiroteo inició debido a una pelea entre adolescentes.

Los últimos tiroteos en Estados Unidos

En las últimas semanas se han registrado varios tiroteos en diferentes ciudades de Estados Unidos, en los más recientes resultaron heridas varias personas.

Apenas el 22 de abril, un hombre desató un tiroteo en Washington, cerca de un área escolar donde se encuentran preparatorias y universidades, por lo que los planteles fueron cerrados para resguardar a los estudiantes.

El tiroteo dejó al menos tres heridos, entre los que se encontraba una niña, todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, solo dos se encontraban en estado crítico.

Dos días antes, un centro comercial en Columbia también fue escenario de un tiroteo que dejó 12 personas lesionadas y tres detenidos como sospechosos de los actos.

Además, unos días antes, en el Metro de Nueva York, también se registró un tiroteo y una explosión que dejó 18 personas heridas, 10 de ellas tenían lesiones de bala, mientras que el resto resultaron lesionados al intentar huir de la escena.