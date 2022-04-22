Al menos tres heridos, dos hombres y una niña, fue el saldo de un tiroteo registrado este viernes en el vecindario de Van Ness en Washington DC, Estados Unidos, informó la policía local en una conferencia de prensa.

Las autoridades de Washington detallaron que los tres lesionados están hospitalizados, dos de los cuales dos se encuentran en estado crítico pero estables.

Explicaron que un hombre y la niña fueron encontrados heridos cerca de la Escuela Edmund Burke, una academia preparatoria privada, y después los trasladaron al hospital.

El tiroteo se registró cerca de un área escolar donde se encuentran preparatorias y universidades, por lo que los planteles fueron cerrados para resguardar a los estudiantes. En el lugar hay una gran presencial policial.

Los agentes de Washington solicitaron a los padres y a la comunidad no acercarse al área hasta que sea seguro, pues aún no detienen al causante del tiroteo.

Por el momento, las autoridades no dieron más detalles sobre el tiroteo debido a que la escena aún se encontraba en activo. Agregaron que van tras la pista del atacante.

Incredible occurrence close to my place. I never believed I would be witness of this widespread gun violence in the capital of the US! pic.twitter.com/6Uam2REUy9 — Dr. Alfredo Fort (@DrALFort) April 22, 2022

Varios tiroteos en Washington DC. Un día normalito en el país de la libertad. pic.twitter.com/QBvYziFiut — Emérito ☭ (@PadreEmerito) April 22, 2022

El tirador de Washington no fue detenido

De acuerdo con la policía de Washington por el momento no hay ningún sospechoso detenido por el tiroteo, a pesar de que en algunas imágenes se puede ver que la policía llevar esposado a un hombre afroamericano, sin que dieran detalles sobre este hecho.

Se desplegaron elementos de la policía por el vecindario Van Ness en busca de posibles perpetradores, pero no tenía una descripción inmediata de ningún sospechoso.

"No conocemos los detalles completos de lo que sucedió. Pero seguimos pidiendo al público que se mantenga alejado del área mientras continuamos investigando".

Según el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, el tiroteo se desarrolló en la cuadra 4100 de Connecticut Avenue en el cuadrante noroeste de la ciudad, adyacente a la Escuela Edmund Burke, una academia preparatoria universitaria privada.

El vecindario exclusivo también alberga varias embajadas extranjeras, la Universidad de Howard y el campus de Van Ness de la Universidad del Distrito de Columbia, que dijo en Twitter que había sido colocado en un bloqueo de seguridad.

