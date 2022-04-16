Tiroteo en centro comercial de Columbia, EU, deja varios heridos

Este sábado se registró un tiroteo en el centro comercial Columbiana Center Mall, en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos. Autoridades locales informaron que 12 heridos y tres detenidos.

De acuerdo con la policía de Columbia, 10 de los heridos presentan lesiones por bala, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que los otros dos resultaron heridos mientras corrían para ponerse en un lugar seguro y posteriormente acudieron por su propio pie a un nosocomio para recibir tratamiento.

Las edades de las víctimas de los disparos oscilaron entre los 73 y los 15 años, refirió la policía. "Otras dos personas resultaron heridas en una "estampida" de transeúntes que corrían para ponerse a salvo".

A total of 12 people injured. 10 = gunshot wounds. 2 = injured while running to safety. NO fatal injuries. #ColumbiaPDSC have detained 3 people for questioning. — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022

Mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, la policía de Columbia, indicó que detuvieron a tres personas para interrogarlas por el tiroteo registrado este sábado en el centro comercial.

Las autoridades descubrieron que al menos tres personas portaban armas de fuego en el interior del centro comercial y que al menos una de ellas disparó un arma.

Conflicto termina en balacera en centro comercial de Columbia

William Holbrook, jefe de la policía de Columbia, dijo que se estima que el tiroteo en el centro comercial Columbia Center Mall no fue un acto de violencia al azar, sino que se derivó de "algún tipo de conflicto" entre un grupo de individuos armados que se conocían entre sí.

Añadió que los detalles del tiroteo en el centro comercial siguen siendos escasos y ya están investigando qué fue lo que detonó que las personas comenzaran a dispararse.

Las autoridades detallaron que recibieron una llamada de emergencia, donde los alertaron del tiroteo dentro del centro comercial, por lo que recomendaron a las personas refugiarse en el lugar hasta que llegaran los oficiales.

Por su parte el centro comercial de Columbia lamentó el incidente: “El acto de violencia aislado y sin sentido de hoy es extremadamente perturbador y nuestros pensamientos están con todos los afectados”, compartió en su red social.

