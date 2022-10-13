Reportan tiroteo en Carolina del Norte, Estados Unidos

El Departamento de Policía de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos reportó un tiroteo en el área de Neuser River Greenway, cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive, que dejó al menos cuatro heridos.

Las autoridades de Carolina del Norte alertaron a los ciudadanos a mantenerse alejados del área.

🇺🇸#EEUU 🚨#URGENTE | Varios fallecidos por un tiroteo en la ciudad de #Raleigh, en Carolina del Norte. La policía insta a los residentes en McConnell Oliver Drive, Tarheel Club Drive y Old Milburnie Road que permanezcan en sus casas. #SomosPeriferiaUrbana pic.twitter.com/lpEvNkMOO3 — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) October 13, 2022

“El Departamento de Policía de Raleigh se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. Se recomienda a los residentes del área que permanezcan en sus hogares”, escribió la policía a través de Twitter.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.



Residents in that area are advised to remain in their homes. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022

De acuerdo con la agencia CNN, cuatro personas fueron trasladadas al hospital local WakeMed para ser atendidas en relación al tiroteo en Raleigh, Carolina del Norte.

En otro mensaje, la policía de Carolina de Norte indicó que varias agencias se encontraban en el lugar del tiroteo para investigar lo ocurrido.

“Aconsejamos a los residentes en el área del vecindario de Hedingham que permanezcan en sus casas”.

Gobernador de Carolina del Norte envía mensaje tras tiroteo

En tanto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó que se mantiene en comunicación con el alcalde Baldwin y ordenó a las fuerzas del orden público brindar asistencia durante el tiroteo.

“Los oficiales estatales y locales están en el terreno y trabajan para detener al tirador y mantener a las personas seguras”.