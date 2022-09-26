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Tiroteo en escuela de Rusia deja muertos y heridos

Al menos 13 personas, entre ellas siete niños, murieron este lunes en un tiroteo que se registró en una escuela en la ciudad rusa de Izhevsk, región de Udmurtia.

Police and members of emergency services work near the scene of a school shooting in Izhevsk
Police and members of emergency services work near the scene of a school shooting in Izhevsk, Russia September 26, 2022. REUTERS/Stringer|STRINGER/REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

En Rusia se registró un tiroteo en una escuela de la localidad de Izhevsk, ubicada en la región de Udmurtia.

De acuerdo con las autoridades, el ataque provocó la muerte de al menos 13 personas, siete de ellas son niños y 21 resultaron heridas, incluidos 14 infantes.

El ministerio del interior indicó que los agentes encontraron al interior del centro escolar el cadáver del atacante quién presuntamente se suicidó. El agresor portaba una camiseta negra con símbolos nazis, sin embargo no han dado detalles sobre su identidad.

El gobernador de la región dijo que entre los muertos también se encuentra un guardia de seguridad.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió el tiroteo como “un acto terrorista” y dijo que el presidente Vladimir Putin está notificado y que se han dado todas las órdenes pertinentes.

“El presidente Putin lamenta profundamente la muerte de personas y niños en la escuela, donde tuvo lugar un acto terrorista”, dijo Peskov a los periodistas el lunes.

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