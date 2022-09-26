Tiroteo en escuela de Rusia deja muertos y heridos

En Rusia se registró un tiroteo en una escuela de la localidad de Izhevsk, ubicada en la región de Udmurtia.

De acuerdo con las autoridades, el ataque provocó la muerte de al menos 13 personas, siete de ellas son niños y 21 resultaron heridas, incluidos 14 infantes.

El ministerio del interior indicó que los agentes encontraron al interior del centro escolar el cadáver del atacante quién presuntamente se suicidó. El agresor portaba una camiseta negra con símbolos nazis, sin embargo no han dado detalles sobre su identidad.

#ÚLTIMAHORA | Hace unos momentos se registró un tiroteo en una escuela de #Rusia en la localidad de #Izhevsk; autoridades reportaron al menos 13 muertos, entre ellos siete niñas y niños.@BravoLucy y @_otomartinez con la información en @HechosAM pic.twitter.com/oxsDdDdkN8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

El gobernador de la región dijo que entre los muertos también se encuentra un guardia de seguridad.

Video emerges of evacuation during shooting in #Russia school shooting, as the Russian media reports the death toll raised to 13, among them 7 children pic.twitter.com/jvvavL7XW8 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 26, 2022

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió el tiroteo como “un acto terrorista” y dijo que el presidente Vladimir Putin está notificado y que se han dado todas las órdenes pertinentes.

“El presidente Putin lamenta profundamente la muerte de personas y niños en la escuela, donde tuvo lugar un acto terrorista”, dijo Peskov a los periodistas el lunes.

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