VIDEO: Tiroteo en centro comercial de Carolina del Norte deja 3 heridos

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo que se registró en un centro comercial de Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos; ello mientras la gente hacía sus compras en pleno Black Friday, informó la policía local a través de un comunicado.

“DPD está investigando un incidente de tiroteo en The Streets en Southpoint. El centro comercial está siendo evacuado y estará cerrado mientras DPD investiga el incidente. Se aconseja a los automovilistas que eviten la zona. No hay más amenazas en el centro comercial”, señaló la policía de Durham en su cuenta de Twitter.

DPD is investigating a shooting incident at The Streets at Southpoint. The mall is being evacuated and will be closed while DPD investigates the incident. Motorists are advised to avoid the area. There is no further threat at the mall. — DurhamPoliceNC (@TheDurhamPolice) November 26, 2021

En redes sociales se difundieron algunos videos en los que se aprecia a la gente corriendo dentro el centro comercial en Carolina del Norte para ponerse a salvo durante el tiroteo

En las imágenes también se observa a varios adultos que corrieron con niños y bebés en los brazos. Incluso, en la grabación se escuchó a uno de los testigos que gritó: "¿Qué está pasando?".

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging reports of shots fired at Southpoint Mall in Durham, North Carolina#Durham l #NC

Unconfirmed reports indicate shots have been fired inside the mall, possibly near the food court. Mall lockdown protocol has now been initiated.

Updates to follow! pic.twitter.com/l3QqYBF8JY — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 26, 2021

Un grupo de personas comenzó el tiroteo en el centro comercial

Patrice Andrews indicó que el tiroteo se llevó a cabo entre dos grupos de personas que se conocían, y aunque la mayoría logró huir, los policías pudieron detener a uno de los involucrados en el tiroteo dentro del centro comercial.

“Esta no es una situación en la que alguien entró al centro comercial y simplemente comenzó a disparar indiscriminadamente”, explicó Andrews a los medios; añadió que los testigos ya están rindiendo sus declaraciones.

La policía detalló que entre los heridos se encuentra un niño de 10 años que recibió una bala de rebote, por lo que el menor fue trasladado al hospital “con lesiones que no ponen en peligro su vida”, junto con otras dos personas más, dijo Andrews

Al evacuar el centro comercial, después del incidente, tres personas más también resultaron heridas, sin necesidad de ser trasladadas a un nosocomio.

Un testigo indicó a un medio local que "en el centro comercial se escuchó un ruidoso altercado que comenzó con gritos y concluyó con lo que sonaban como disparos".