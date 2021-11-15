Tiroteo cerca de escuela en Aurora, Colorado, deja 6 heridos

Esta tarde, se registró un tiroteo en el área conocida como Nome Park, cerca de una escuela en la ciudad de Aurora, en Colorado, que dejó en principio cinco adolescentes entre 14 y 17 años lesionados, y más tarde se sumó otro más.

La Policía de Aurora indicó que el tiroteo ocurrió cerca de la Central High School, sin que se conozca hasta el momento la identidad del sospechoso, que dejó el lugar tras el incidente.

Asimismo, informó que los padres de los alumnos de la escuela Central High recibirán un correo por parte de las autoridades escolares para indicar la salida del plantel, luego del tiroteo.

PARENTS OF STUDENTS AT CENTRAL HS: @aurorak12 will be sending out an email and automated message to communicate dismissal for school today. — Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021

Llevan a heridos en tiroteo a hospital en Colorado

La policía de Aurora informó que los adolescentes lesionados son estudiantes de secundaria y ya son atendidos en un hospital de Aurora, Colorado; uno de ellos entró a cirugía, detalló la jefa de Policía local, Vanessa Wilson en una conferencia de prensa.

Alrededor de 15:50 horas, la policía indicó a través de redes sociales que se sumó una sexta víctima del tiroteo, se trata de un joven de 18 años de edad, quien tiene heridas leves. Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo.

UPDATE: A sixth victim, an 18-year-old, self-transported to the hospital with minor injuries.



We are still attempting to gather suspect information to release.@APDChiefWilson will be giving an update shortly. — Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021

Nome Park, el sitio en el que ocurrió el tiroteo, también está relaciona do con otros incidentes violentos en lo que va del 2021.

También en 2019 se le relacionó con un tiroteo vinculado a pandillas en el que adolescente Dangelo Domena fue acusado de intento de asesinato en primer grado.

🚨#BREAKING: At least 5 children has been shot outside Colorado high school



📌#Aurora I #Colorado



At least five children have been injured in a shooting outside Central High School in Aurora, Colorado, local officials and witnesses say. The school is on currently on lockdown pic.twitter.com/FznCSHyWw6 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 15, 2021

Tiroteo en Aurora, Colorado, en 2012

Este tiroteo en las inmediaciones de un parque en Aurora, Colorado, revivió la masacre ocurrida el 20 de julio 2012, cuando un hombre, quien se identificó como el 'Joker', atacó a los asistentes de una función de cine, donde se transmitió la película de Batman, 'The Dark Knight Rises', que dejó 12 muertos y más de 50 heridos.