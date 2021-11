Hallan 8 muertos en manglar tras tiroteo con policía de Río de Janeiro

'Resgatamos os corpos e não achamos nenhuma arma. Fizeram uma chacina', diz morador do Complexo do Salgueiro.

"Muitas pessoas estão desfiguradas. Se eles tivessem a intenção de prender, não teriam feito isso", afirmou um morador de São Gonçalo sobre a ação do BOPE. pic.twitter.com/lhP5t0REEn