Hallan 8 muertos en manglar tras tiroteo con policía de Río de Janeiro

Residentes en las afueras de Río de Janeiro encontraron el lunes los cadáveres de al menos ocho personas en un manglar luego de un tiroteo con la policía local.

Los cadáveres fueron encontrados cerca de un complejo de tugurios llamado Salgueiro, en la ciudad de São Gonçalo, una región pobre y violenta que forma parte del área metropolitana de Río de Janeiro.

Los lugareños dijeron a medios que creían que se encontrarían otros cuerpos.

"Todos los cuerpos fueron arrojados a un manglar, con señales de tortura. Fueron arrojados uno encima del otro. Esto fue claramente una masacre", dijo un residente al sitio web de noticias G1.

Otros residentes, que también se negaron a ser identificados, dieron versiones similares a otros medios.

Atención, imágenes fuertes. Se recomienda guardar discreción.

Os corpos que acharam em São Gonçalo !!!! pic.twitter.com/8aNLNtQA4d — 🗣Faala Morador 🗣 (@FaalaMorador) November 22, 2021

¿Policía involucrada con los de cuerpos en São Gonçalo?

Los cuerpos fueron encontrados después de una operación realizada el fin de semana en la zona, que comenzó después de que un oficial de policía muriera mientras patrullaba el sábado. São Gonçalo es supervisado por el séptimo batallón, y durante mucho tiempo ha sido uno de los más mortíferos del estado de Río.

La policía militar de Río de Janeiro no respondió de inmediato a las acusaciones de los lugareños de que los oficiales habían estado involucrados en torturas o asesinatos múltiples, pero dijo en un comunicado: "Hasta ahora, la información preliminar indica que se encontraron siete cuerpos".

La policía dijo que habían ingresado a esta región de Brasil para "estabilizarla" luego de la violencia entre presuntas bandas de narcotraficantes.

Dijeron que los agentes del orden permanecerían en el área para permitir que la policía civil investigue.

En 2019, Reuters informó del tiroteo a un residente por parte de agentes del séptimo batallón en medio de un fuerte aumento de las muertes provocadas por la acción de la policía. En lo que va del año, oficiales del séptimo batallón causaron la muerte de 1,096 personas, la cifra más alta de cualquier batallón en el estado de Río de Janeiro, y 17% más que en los primeros nueve meses del año pasado.

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