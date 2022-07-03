Este fin de semana se registró un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca, provocando el pánico de las personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades han informado la muerte de tres personas; además reportaron tres personas heridas que se encuentran en estado crítico.

"Estamos presentes en gran número y masivamente en Fields, donde hemos recibido reportes de tiroteos. Actualizaremos aquí tan pronto como tengamos más información sobre la situación actual".

Vi er talstærkt og massivt tilstede ved Fields, hvor vi har fået anmeldelser om skyderi. Vi opdaterer her, så snart vi har mere om den aktuelle situation #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Hasta el momento reportan una persona arrestada

Autoridades del país aseguraron que al menos una persona ha sido detenida como presunta responsable por el tiroteo en el centro comercial de Dinamarca. Se trata de un hombre danes de 22 años.

"Una persona ha sido arrestada en relación con el tiroteo en Fields. Actualmente no tenemos la oportunidad de decir más sobre la identidad de la persona. Estamos masivamente presentes en Fields y estamos trabajando para formar una visión general. Actualizaremos aquí tan pronto como podamos"

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Usuarios en redes sociales comparten videos del tiroteo

En Twitter, algunos usuarios han compartido videos e imágenes del momento del tiroteo, en el centro comercial de Dinamarca.

Las autoridades dicen que hay varios heridos por disparos.



Se ha detenido a una persona. pic.twitter.com/VvRWsNJq6o — RO-1 (@Undercover_Camo) July 3, 2022

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