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Tiroteo en centro comercial de Dinamarca deja al menos tres muertos

Tiroteo en centro comercial de Dinamarca, dejó un saldo de tres personas muertas y tres heridos que se encuentran en estado crítico y una persona arrestada.

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Escrito por: Fuerza Informativa Azteca

Este fin de semana se registró un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca, provocando el pánico de las personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades han informado la muerte de tres personas; además reportaron tres personas heridas que se encuentran en estado crítico.

"Estamos presentes en gran número y masivamente en Fields, donde hemos recibido reportes de tiroteos. Actualizaremos aquí tan pronto como tengamos más información sobre la situación actual".

Hasta el momento reportan una persona arrestada

Autoridades del país aseguraron que al menos una persona ha sido detenida como presunta responsable por el tiroteo en el centro comercial de Dinamarca. Se trata de un hombre danes de 22 años.

"Una persona ha sido arrestada en relación con el tiroteo en Fields. Actualmente no tenemos la oportunidad de decir más sobre la identidad de la persona. Estamos masivamente presentes en Fields y estamos trabajando para formar una visión general. Actualizaremos aquí tan pronto como podamos"

Usuarios en redes sociales comparten videos del tiroteo

En Twitter, algunos usuarios han compartido videos e imágenes del momento del tiroteo, en el centro comercial de Dinamarca.

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