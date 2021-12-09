VIDEO: Tiroteo en centro comercial de Texas deja un herido

La policía de Estados Unidos busca al hombre que desató un tiroteo el pasado martes en un centro comercial de Texas y dejó a una persona herida.

A través de un comunicado, la policía de Killeen informó que respondieron a una llamada al 911, en la que les informaron sobre un tiroteo en el Killeen Mall, lo que provocó una respuesta inmediata de los oficiales y bomberos para atender la emergencia.

Cuando los policías llegaron al centro comercial en Texas, encontraron a una persona con heridas de bala, por lo que fue trasladada en avión al Hospital Baylor Scott & White en Temple. Actualmente la víctima se encuentra estable.

A través de un video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que varias personas estaban en una tienda del centro comercial comprando ropa, cuando de pronto se escucharon al menos diez disparos, por lo que los clientes y vendedores corrieron para tratar de ponerse en un lugar seguro.

10 SHOTS: This video was sent to our news room. You can hear the Killeen mall shooting suspect fire 10 shots. The Killeen Police Department is asking for help in trying to locate the suspect who shot one person. pic.twitter.com/CUSrcfZMyY — Jasmin Caldwell KCEN (@TVJasmin) December 8, 2021

La policía indicó que el sospechoso ingresó al centro comercial, después entró a uno de los locales, se acercó al mostrador y disparó contra las personas del lugar hiriendo a una´de ellas.

Posteriormente, el sospechoso de causar el tiroteo huyó del centro comercial de Texas caminando en dirección desconocida.

Policía de Texas busca al responsable del tiroteo

Las autoridades lograron obtener imágenes del sospechoso gracias a las cámaras de seguridad de los locales del centro comercial, y describieron al sujeto como como un hombre blanco de complexión mediana, quien fue visto por última vez usando un gorro blanco, una máscara, guantes blancos, y ropa de color oscuro.

La policía de Texas compartió las imágenes del sospechoso, y solicitó apoyo a la ciudadanía para compartir más videos o información sobre el hombre para dar con su paradero.

“Los detectives están investigando activamente este tiroteo y no hay información adicional en este momento”, informaron las autoridades de Texas a través de un comunicado.

