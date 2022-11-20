Tiroteo en club nocturno de Colorado, EU, deja 5 muertos

La madrugada de este 20 de noviembre, se registró un tiroteo en un club nocturno de Colorado Springs, en Colorado, Estados Unidos, el cual dejó un saldo de cinco personas muertas y 18 heridas, según informó la policía local.

Hasta el momento, hay un sospechoso detenido, pero está siendo atendido, ya que sufrió diversas lesiones tras el ataque en el Club Q, detalló Pamela Castro, teniente de la policía de Colorado Springs, en una conferencia de prensa.

El lugar donde ocurrió el tiroteo, Club Q, se describe a sí mismo como un "club nocturno gay y lésbico orientado a los adultos que ofrece noches temáticas como karaoke, espectáculos de drags y DJs".

Por lo que mediante redes sociales, ciento de internautas de la comunidad LGBTQ se han mostrado conmocionados por el ataque de esta madrugada.

#ClubQ #ColoradoSprings forever wishing people could live in peace without worrying if they’re gonna die for living unapologetically in their own skin.. 💔 pic.twitter.com/SvnHo1hws0 — ✨ mikki ✨ (@pink_lemonade_9) November 20, 2022

My heart is shattered, gutted right now to those at Club Q 😢. My heart is also angry at what happened at Club Q 🤬. These people were someone's brother, sister, daughter, son, etc... I'm disgusted, I'm crying. I stand by these people 💯! We need to stop this!#StopLGBTQHate — LouLou 🏳️‍🌈🇨🇦 #MamaBear (@LouLouKolt19) November 20, 2022

De acuerdo con la agencia de información Reuters, las autoridades recibieron muchas llamadas al 911 cerca de la medianoche, hora en que inició el tiroteo en el club de Colorado; de modo que agentes de la policía se movilizaron rápidamente hasta el sitio.

Al arribar al lugar, localizaron dentro del club nocturno a una persona que se cree, podría ser el sospechoso.

Sin embargo, no ha dicho por qué inició el ataque y tampoco dio información sobre el arma de fuego utilizada.

“El sospechoso está siendo atendido, pero está bajo custodia”, señaló Castro.

Club nocturno de Colorado Springs lamentó el tiroteo

A través de redes sociales, el club nocturno compartió un comunicado donde indicó que lamentaba lo ocurrido y que estaba "devastado por el ataque sin sentido en nuestra comunidad (...) Agradecemos las rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al atacante y pusieron fin a este tiroteo de odio".

Hasta ahora, la policía no ha brindado más detalles sobre los hechos. No obstante, se difundieron diversas imágenes del lugar tras el tiroteo, en las que es posible ver varios vehículos de seguridad y de emergencia cerca del local, que acudieron a brindar apoyo a las personas que resultaron heridas y las que perdieron la vida. Asimismo, la zona permanece acordonada.