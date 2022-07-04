Tiroteo en Día de la Independencia deja al menos seis muertos en EU

Al menos seis personas murieron y 24 resultaron heridas por un tiroteo hoy 4 de julio durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Highland Park, Illinois, reportaron las autoridades locales en una conferencia de prensa.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que una de las víctimas mortales es de nacionalidad mexicana. Además, mediante a su cuenta de Twitter, informó que dos connacionales resultaron heridos. Ebrard expresó sus condolencias y escribió: "acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia".

Me informa Reyna Torres, Cónsul de México,que hay un connacional entre quienes han perdido la vida en el tiroteo que tuvo lugar en Chicago. Condolencias a familiares y amigos. Acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 4, 2022

El tiroteo se produjo casi 10 minutos después de que inició el desfile por el 4 dejulio a las 9:00 horas local e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, muestran vídeos del Chicago Sun Times.

"Manténgase fuera del área: permita que las fuerzas del orden y los socorristas hagan su trabajo", dijo el departamento del alguacil en Twitter, y agregó que los agentes estaban ayudando a la policía de Highland Park.

Las personas huyeron de la escena al escuchar varios estruendos, informó la cadena de televisión CBS 2 de Chicago, citando a un productor que estaba en el desfile.

"Todos corrían, se escondían y gritaban", dijo la productora digital de CBS 2, Elyssa Kaufman, informó el sitio web del canal.

El tiroteo ocurre en un momento en que la violencia por armas de fuego está fresca aún en la mente de muchos estadounidenses, después de que el 24 de mayo perecieron 19 escolares y dos profesores en una matanza en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y de un ataque el 14 de mayo en el que fallecieron 10 personas en una tienda de comestibles de Búfalo, Nueva York.

