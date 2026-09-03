VIDEO: Tiroteo en Minneapolis; policía abate al atacante y reportan múltiples víctimas

Autoridades de Minneapolis, Minnesota, reportaron un tiroteo en el centro de la ciudad la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

Ocurrió en las inmediaciones de East Grant Street, donde elementos de la policía desplegaron un operativo para atender la emergencia y, como medida preventiva, solicitaron a la población mantenerse alejada de la zona.

Así fue el tiroteo en Minneapolis

A través de sus redes sociales, la ciudad dio a conocer el reporte del ataque alrededor de las 17:10 horas y posteriormente amplió el perímetro que debía ser evitado por la población.

La información preliminar señala que el presunto atacante fue abatido por agentes policiales durante la respuesta al tiroteo, mientras que el Centro Médico del Condado de Hennepin informó que recibió a siete personas, una de ellas murió a consecuencia de las heridas.

🚨#AlertaADN



🇺🇸 Se reporta un gran despliegue policiaco en el centro de Minneapolis, EE.UU., por un posible tirador activo. Se sospecha que podría haber múltiples víctimas pic.twitter.com/hs6M81dVZU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

"El sospechoso tirador ha fallecido. Siete personas fueron trasladadas a Hennepin Healthcare. Una de esas personas falleció en el hospital. Hubo una persona que murió en el lugar de los hechos. Se compartirá más información a medida que esté disponible", informó la policía de Minneapolis.

La respuesta de las autoridades al tiroteo en Minneapolis

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que su equipo de seguridad pública se trasladó al sitio para coordinar la respuesta junto con las autoridades locales y expresó su respaldo a los elementos que participaron en la atención de la emergencia.

“Las autoridades estatales se encuentran en el lugar para apoyar a las fuerzas del orden locales y compartiremos más información a medida que esté disponible”, escribió en la red social X.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que personal de la agencia se encontraba colaborando con las autoridades de Minneapolis y poniendo a disposición los recursos necesarios para atender la situación y avanzar en las investigaciones.

Además, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con sede en St. Paul, confirmó que agentes se dirigían al lugar para sumarse a las labores relacionadas con el tiroteo.

