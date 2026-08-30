Investigan acto terrorista: Tiroteo en “rave” en Suiza deja una mujer muerta y 5 heridos

Una mujer murió y cinco personas más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en una fiesta rave en Suiza, el cual pudo deberse a un acto terrorista, afirmó la policía.

Cómo ocurrió el tiroteo en la fiesta rave de Aarau

El suceso ocurrió la noche del domingo 30 de agosto de 2026 en la ciudad de Aarau. Las autoridades señalaron que todas las víctimas eran ciudadanos suizos y tenían alrededor de 20 años.

La víctima mortal tenía 22 años de edad y era de nacionalidad italiana. Entre los heridos hay una persona de gravedad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia indicó que las autoridades suizas les habían informado del fallecimiento de una mujer italiana, y que Italia ofreció su colaboración en la investigación.

El rave, realizado en un hipódromo techado, tenía una asistencia programada de 3 mil 500 personas. En la escena del crimen encontraron restos de municiones de dos calibres distintos, posiblemente de una pistola y de una segunda arma, de mayor tamaño, que podría ser un rifle de asalto o una ametralladora, según informó la policía.

Hipótesis de la policía sobre el ataque en Suiza

Las autoridades lanzaron una búsqueda del o de los responsables y trabajan en tres hipótesis.

“La primera es un atentado terrorista, la segunda un tiroteo masivo y la tercera, simplemente un incidente criminal con un móvil que aún desconocemos, un ajuste de cuentas en algún ámbito o lo que sea. Por ahora, esto se desconoce. Estamos investigando intensamente estas tres líneas; según la información disponible, las tres son igualmente probables”, afirmó Michael Leupold, jefe de policía del cantón de Aargau.

Control de armas y antecedentes de seguridad en Suiza

La policía admitió que se encontraban en las primeras etapas de la investigación y que aún desconocían cuántos atacantes había, ni cuáles eran sus motivos.

Suiza tiene una de las tasas de posesión de armas más altas de Europa, aunque los tiroteos violentos son poco frecuentes y en 2019 aprobó normas más estrictas de control de armas.