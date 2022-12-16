Tiroteo en escuela de Chicago deja al menos un muerto

Al menos un estudiante sin vida fue el saldo de un tiroteo registrado este viernes en la escuela secundaria Benito Juárez, al suroeste del centro de Chicago, Estados Unidos, informó el departamento de bomberos estatal.

De acuerdo con las autoridades, otros tres alumnos de la escuela resultaron heridos por disparos, por lo que fueron trasladados a un hospital, uno de ellos se encuentra en estado crítico.

El portavoz de la policía de Chicago, Tom Ahern, confirmó a través de su cuenta de Twitter que cuatro estudiantes fueron baleados afuera del plantel Benito Juárez”.

BREAKING: Four individuals have been shot in the vicinity of Benito Juarez High School in the 1400 blk of W. Cermak @ChicagoCAPS12. All victims have been transported to area hospital. Conditions unknown. PIO on scene. Media staging Cermak and Laflin. #ChicagoPolice — Tom Ahern (@TomAhernCPD) December 16, 2022

De acuerdo con medios locales, un adolescente murió al llegar al hospital, otro entró en paro y los otros dos están en condiciones menos graves.

El tiroteo sucedió poco antes de las 3:00 pm afuera de la escuela, cuando estaban terminando las clases.

Policía de Chicago investiga tiroteo en escuela

Por el momento se desconoce si hay detenidos por el tiroteo afuera de una escuela en Chicago.

Las autoridades de Chicago comenzaron una investigación para determinar lo que sucedió durante el tiroteo afuera de una escuela secundaria.

El consulado general de México envió un mensaje a través de sus redes sociales para enviar información a los mexicanos que pudieron estar en el lugar del tiroteo.

“En referencia al tiroteo que tuvo lugar el día de hoy afuera de la escuela Benito Juarez de Chicago, compartimos el número de emergencias de nuestro departamento de Protección en caso de necesitar atención consular: 312-929-9013”.