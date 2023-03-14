Biden endurece medidas sobre control de armas para recuducir tiroteos en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció las nuevas medidas que se aplicarán sobre el control de armas con la intención de disminuir los tiroteos que se registran en esa nación.

El mandatario estadounidense anunció una Orden Ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones, con las que se aumentar los trámites para comprar armas. Al respecto, el gobierno estadounidense está de acuerdo con estas medidas para evitar que un "delincuente o un abusador doméstico" pueda adquirir un arma.

I'm in Monterey Park to grieve with a community impacted by a mass shooting this year.



I won't stop fighting to end the scourge of gun violence.



I signed the largest gun safety legislation in decades. And, today, I'll sign an Executive Order directing my Cabinet to build on it: pic.twitter.com/IAY58JbGOH — President Biden (@POTUS) March 14, 2023

Joe Biden, de acuerdon con la Casa Blanca, también busca que la Comisión Federal de Comercio emita un informe público que analice cómo los fabricantes que comercializan armas de fuego a menores de edad.

El presidente estaodunidense viajó a Monterey Park, en donde ocurrió un tiiroteo que dejó 11 víctimas y nueve heridos en enero pasado.

¿Qué medidas se aplicarán para el control de armas?

La orden ejecutiva de Biden contempla las siguientes medidas con la finalidad de reducir los tiroteos en dicha nación.

*Se proponen más medidas para el almacenamiento de armas.

*Promover las leyes conocidas como "bandera roja", vigente en 19 estados, para que se retire el arma a quienes son considerados peligrosos.

*También se plantea reducir el número de armas perdidas o que acaban en el mercado negro. Al respecto, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican un aumento de más del 250% en la cantidad de armas de fuego reportadas como perdidas o robadas durante el envío entre comerciantes de armas de fuego con licencia federal, de aproximadamente 1700 en 2018 a más de 6100 en 2022.

*Se busca fortalecer los esfuerzos para responsabilizar a la industria de las armas y acelerar los esfuerzos de aplicación de la ley para identificar y detener a los tiradores.