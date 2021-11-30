Tiroteo en escuela de Michigan deja tres muertos y seis heridos

Al menos tres muertos y seis personas heridas dejó un tiroteo registrado en una escuela en Oakland Michigan, Estados Unidos, informó el sheriff del condado, y agregó que todas las víctimas son estudiantes.

Michael McCabe, sheriff del condado de Oakland, detalló en conferencia de prensa que el Departamento de Policía local recibió más de cien llamadas relacionadas con el incidente, que se registró alrededor de las 12:51 de la tarde.

McCabe agregó que de inmediato se movilizó el personal de emergencia y las fuerzas del orden para desplazarse a una escuela a unas 35 millas al norte de Detroit.

"Tenemos un presunto tirador bajo custodia junto con una pistola", dijo la oficina del alguacil en un comunicado. "No creemos que haya otros en este momento".

Cerca de 60 ambulancias respondieron al tiroteo en la escuela este martes, según John Lyman, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Rochester Hills.

🎦_||~🇺🇸 3 fallecidos y 6 heridos en un #tiroteo en el instituto Oxford, #Detroit, #Michigan, #EEUU.



El atacante, un estudiante del centro educativo de 15 años, ha sido detenido.#shoot #shooting



pic.twitter.com/qxvL8DrT6X — A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) November 30, 2021

Detienen al responsable del tiroteo en escuela de Michigan

El alguacil Michael McCabe explicó que el sospechoso de provocar el tiroteo en Michigan era un alumno de 15 años de edad que estudiaba en el segundo año de la escuela, quien entró al plantel con una pistola semiautomática y disparó contra sus compañeros.

Los policías detuvieron al adolescente, quien no se resistió al arresto y pidió su derecho a guardar silencio, por lo que no ha hecho declaraciones a los agentes, hasta que se presente su abogado, indicó McCabe.

El oficial agregó que en el lugar se recuperaron una pistola semiautomática y varios casquillos, por lo que consideran que el adolescente disparó entre 15 y 20 tiros dentro de la escuela en Michigan durante el tiroteo, sin embargo, siguen realizando búsquedas adicionales.

Las primeras investigaciones indican que el atacante actuó solo y no planeó el tiroteo con nadie más. También indicaron que están al tanto sobre cómo ingresó la pistola a la escuela, no obstante, se negaron a compartir dicha información.

