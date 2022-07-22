Tiroteo en parque de Iowa Estados Unidos deja 4 muertos

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo registrado en el parque estatal de Iowa,Estados Unidos, cerca de un campamento infantil, informó la División de Investigaciones Criminales del estado, este viernes.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 donde reportaron un tiroteo en el noroeste de Maquoketa. Al llegar encontraron los cuerpos de cuatro personas, entre ellos el presunto atacante.

De acuerdo con la policía de Iowa, el atacante fue identificado como Anthony Orlando Sherwin, de 23 años de edad, y también fue encontrado muerto en el lugar con una bala autoinfligida.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen el parque nacional de Iowa acordonado y sin acceso al público aunque anunciaron que ninguna persona corre peligro en el lugar.

Mueren tres personas y el atacante en tiroteo de Iowa

Mike Krapfl, agente especial de la División de Investigación Criminal de Iowa, informó en conferencia de prensa que el atacante mató a tres personas en el parque nacional y después se quitó la vida.

En tanto, una maestra del campamento compartió a través de sus redes sociales que alrededor de las 6:20 de la mañana un sujeto comenzó un tiroteo en las cuevas de Maquoketa.

Por su parte, la cuenta oficial del campamento infantil informó que evacuaron el campamento en cuanto supieron sobre el tiroteo en el parque nacional de Iowa, añadieron que los campistas y el personal se encuentran a salvo y seguros.

“Hubo una situación de emergencia esta mañana en las cuevas de Maquoketa. Evacuamos el campamento tan pronto como nos enteramos. Todos los campistas y el personal están seguros y contabilizados en la ciudad en Little Bear Park, donde realizaremos el culto de clausura y recogeremos a las 11 a.m., hora habitual. ¡Por favor, pasa esto!”, compartieron en sus redes sociales.