Revelan por qué un policía de Uvalde tenía el celular en la mano

Después de darse a conocer los videos de cómo actuaron los agentes de Uvalde durante el tiroteo en la primaria Rob de Texas, el policía Rubén Ruiz fue uno de los más cuestionados por su actuar el 24 de mayo, pues en lugar de empuñar un arma tenía el celular en la mano y parecía enviar mensajes.

Sin embargo, las autoridades de Uvalde revelaron el motivo del porqué el policía tenía el celular en la mano durante el tiroteo. Rubén Ruiz se mandaba mensajes con su esposa, quien estaba dentro del salón y fue una de las 21 víctimas mortales que dejó el tiroteo del 24 de mayo.

En el video publicado, se vio que el policía utilizaba su teléfono celular mientras el tirador se encontraba encerrado en uno de los salones de la primaria Robb con decenas de niños. Esto ocurrió antes de que los oficiales corrieran al escuchar los disparos.

This is the husband of teacher Eva Mireles, who contacted him on his phone from her classroom while he was on-scene to say that she’d been shot and was dying. 1/2#txlege #Uvalde pic.twitter.com/C7m64uBmaQ — Joe Moody (@moodyforelpaso) July 13, 2022

Policía se mensajeaba con su esposa durante tiroteo en Uvalde

No obstante, otro de los oficiales decidió revelar el motivo por el cuál uno de sus compañeros cambió el arma por el celular. Y através de su cuenta de Twitter relató que Ruiz se comunicaba con su esposa.

“No tenía planeado hablar en público hasta que se publicara el informe, pero no pude decir nada al ver a este hombre, que lo ha perdido todo, calumniado como si fuera indiferente o activamente malicioso. El contexto importa”, escribió en Twitter.

Detalló que el policía con el celular era el esposo de la maestra Eva Mireles, “quien lo contactó por teléfono desde su salón de clases mientras él estaba en la escena para decirle que le habían disparado y que se estaba muriendo”.

Además, la propia corporación de la policía de Uvalde compartió un video, donde se ve que Ruben Ruiz intentó entrar al salón de clases, pero uno de sus superiores se lo impidió.