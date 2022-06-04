Tiroteo en fiesta de graduación deja 5 heridos en Texas

En Texas se registró un nuevo tiroteo durante la madrugada de este sábado que dejó al menos cinco personas heridas. De acuerdo con las autoridades el incidente ocurrió durante una fiesta de graduación.

Los heridos tienen entre 16 y 18 años de edad y todos fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos, por el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados.

El tiroteo ocurrió en una casa de los suburbios de Socorro, al sur de El Paso, Texas, donde se celebraba la fiesta de graduación, cuando una discusión entre los asistentes se salió de control y uno de ellos sacó un arma.

David Burton, jefe del departamento de la policía de Texas, dijo que el responsable huyó del lugar pero los oficiales ya están buscando el paradero del posible sospechoso.

Explicó que en la fiesta de graduación se encontraban cerca de 100 personas cuando dos grupos de jóvenes comenzaron una pelea, que escaló a un tiroteo en Texas.

Tiroteos en Estados Unidos en una semana

En menos de una semana, en Estados Unidos se registraron al menos tres tiroteos que terminaron con la vida de varias personas. El primero ocurrió en la Universidad Xavier de Nueva Orleans.

Dicho tiroteo también ocurrió en una graduación, cuando al finalizar el evento, se desató una pelea en el estacionamiento, cuando un hombre sacó una arma y disparó dejando una mujer muerta y dos hombres heridos.

Dos días después, un nuevo tiroteo se registró en un hospital de Oklahoma. Un hombre ingresó y disparó matando a cinco personas.

Las autoridades informaron que el atacante ingresó al hospital con la intención de matar al médico que lo operó, a quien culpó de dejarle un dolor crónico en la espalda, y a “todos lo que se atravesaran en su camino”.

A día siguiente un nuevo tiroteo en un funeral dejó cinco personas lesionadas. De acuerdo con medios locales, el tiroteo se produjo durante el funeral de Da’Shontay L. King Sr, abatido por la policía de Estados Unidos el pasado 20 de mayo.

